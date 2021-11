Torcedor pede namorada em casamento após vitória do Atlético no Mineirão

SR Samuel Resende - Estado de Minas

(crédito: arquivo pessoal )

O jovem Andreolli Santos aproveitou a primeira vez de sua namorada no Mineirão para pedi-la em casamento neste domingo. Ele eternizou o momento ao receber um 'sim' de Fabiana Pereira após a vitória do Atlético por 1 a 0 sobre o América , pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Natural de São Lourenço (MG), ele é torcedor do Vasco, mas tem enorme carinho pelo Galo. Santos conta que sempre quis levá-la ao estádio, mas a pandemia da COVID-19 atrasou os planos do casal.

Foi por pouco que o pedido não foi adiado. Os dois saíram de Lavras (MG), região do Campos das Vertentes, para acompanhar a partida em Belo Horizonte, e, no meio do caminho, o ônibus estragou. O problema se alastrou durante o percurso, mas o veículo conseguiu chegar ao destino com reposição de água.

Outra coisa que quase atrapalhou o 'sim' foi o momento do gol do Atlético. O jovem de 27 anos pretendia realizar o pedido logo após o Galo balançar as redes, mas quando Guilherme Arana marcou aos 17 minutos do segundo tempo ele tinha ido buscar cerveja.

Sentimento

Andreolli conta que não havia dito nada paga ninguém, e que Fabiana, de 24 anos, ficou muito surpresa. Eles namoram há cerca de dois anos.

"Não contei para ninguém próximo, nem mesmo meus pais. Surgiu a oportunidade de vir para o jogo e aproveitei. Ela ficou muito surpresa, não esperava nada", afirma.

Ele diz que a ideia surgiu há poucos dias, quando resolveram ir ao jogo. Santos ainda revela a emoção entorno do pedido.

"A galera em volta ficou em choque, alguns se emocionaram. Foi a primeira vez dela no estádio e ela é a única atleticana da família. Eu pensei nisso por agora, porque futebol sempre fez parte da minha vida. Nada melhor do que eternizar esse momento. Foi inesquecível", comemora Andreolli.