Repescagens para a Copa do Mundo serão disputadas em jogo único

As disputas de repescagem para a Copa do Mundo de 2022 serão realizadas em partidas únicas, em vez dos habituais jogos de ida e volta, anunciou a Fifa nesta sexta-feira (19).

As repescagens serão disputadas pelas seleções mais bem colocadas abaixo da zona de classificação direta para o Mundial nas Eliminatórias da África, da Ásia, da América do Sul e da Concacaf (América do Norte, América Central e Caribe).

Quatro nações competirão por duas vagas na Copa, que serão realizadas em novembro de 2022 no Catar.

As partidas da repescagem estavam originalmente programadas para duas datas em março de 2022, mas foram remarcadas para junho de 2022 devido à interrupção do calendário do futebol causada pela pandemia da covid-19.

Os jogos agora serão disputados em um local neutro, que ainda não foi determinado pela Fifa.

O sorteio dos confrontos será realizado na sexta-feira (26), após o sorteio dos duelos das eliminatórias europeias.