Top 4, Hugo Calderano estreia nesta quarta no Mundial de Tênis de Mesa

O carioca Hugo Calderano, número 4 no ranking, estreia na noite desta quarta-feira (24), no Mundial de Tênis de Mesa em Houston (Estados Unidos). Será o primeiro jogo do atleta após subir para a quarta posição no ranking mundial, na última terça (22). Calderano faz o primeiro jogo contra o português João Monteiro (POR), às 22h20 (horário de Brasília). Outros quatro brasileiros avançaram nas competições individuais e voltar a jogar hoje: Thiago Monteiro, Vitor Ishiy, Gustavo Tsuboi e Bruna Takahashi. Algumas partidas podem ser acompanhadas na conta do Mundial no Youtube (confira programação ao fim do texto ).

O cearense Thiago Monteiro se classificou à fase seguinte ao superar o anfitrião Nikhil Kumar, após partida acirrada: 4 sets a 3, a favor de Monteiro, com parciais de 11/7, 10/12, 11/06, 8/11, 9/11 e 12/10. O mesatenista, de 40 anos, terá pela frente o dinamarquês Jonathan Groth, a partir das 21h (horário de Brasília).

"Primeiramente, estou feliz de estar aqui. O que me motiva a continuar jogando é participar dessas grandes competições. Eu sabia que era um jogo que eu tinha chances. Houve situações no jogo em que eu poderia evitar que fosse tão complicado, mas deu para contornar a situação", disse Monteiro, após o embate na noite desta terça (23), em depoimento à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

Vitor Ishiy avançou com facilidade contra o chileno Juan Lamadrid, com vitória por 4 a 1 (11/5 11/8, 9/11, 11/8 e 14/12). O paulista encara logo mais, às 19h, o nigeriano Quadri Aruna.

Outro paulista, Gustavo Tsuboi, levou a melhor no noite de ontem (23): Gustavo Tsuboi . Embora tenha começado atrás no placar nos primeiros dois sets – perdia por 11 a 8 contra o nigeriano Olajide Omotayo – o brasileiro conseguiu reagir a tempo, vencendo por 4 a 0 (12/10, 12/10, 11/8 e 11/6). Tsuboi volta a competir à 0h20 desta quinta (25): o adversário será Pang Yew Em Koen, de Singapura.

Após um embate duro, quem também passou de fase foi Bruna Takahashi. A mesatenista de São Bernardo do Campo (SP) derrotou a indiana Manika Batra, por 4 a 3 (5/11, 13/15, 11/8, 11/4, 11/6, 4/11 e 11/7). Às 23h, Takahashi duela com a japonesa Mil Hirano.

Outros resultados

Eric Jouti deu adeus ao torneio individual na noite de ontem (23), assim como Caroline Kumahara, mas ambos seguem na disputa de duplas. Ao lado de Vitor Ishyi, Jouti encara nesta quarta , às 14h40, os suíços Anton Kallberg e Truls Moregard.

Já Kamahara e a parceira Bruna Takahashi duelam às 16h contra a dupla da França, formada por Jia Nan Yuan e Pauline Chasselin.

Programação

Individual Feminino - Fase de 64

23h - Bruna Takahashi x Miu Hirano (JPN) - Mesa 2 - Star+



Individual Masculino - Fase de 64

19h - Vitor Ishiy x Quadri Aruna (NIG) - Mesa 3 - YouTube WTT

21h - Thiago Monteiro x Jonathan Groth (DEN) - Mesa 6 - YouTube WTT

22h20 - Hugo Calderano x João Monteiro (POR) - Mesa 8 - YouTube WTT

0h20 - Gustavo Tsuboi x Pang Yew En Koen (SIN) - Mesa 7 - YouTube WTT



Duplas Femininas - Fase de 64

16h - Bruna Takahashi/Caroline Kumahara x Jia Nan Yuan/Pauline Chasselin (FRA) - Mesa 2 - Star+



Duplas Masculinas - Fase de 64

14h40 - Eric Jouti/Vitor Ishiy x Anton Kallberg/Truls Moregard (SWE) - Mesa 4 - YouTube WTT

15h20 - Thiago Monteiro/Gustavo Tsuboi x Kristian Karlsson/Mattias Falck (SWE) - Mesa 2 - Star+