Ceilândia encara o Floresta-CE pela Copa São Paulo Júnior

VP Victor Parrini RL RAYSSA LOREEN*

(crédito: Divulgação/Ceilândia)

O Distrito Federal torce pelo pulo do gato com o Ceilândia em campo hoje, às 19h, contra o Floresta-CE, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe alvinegra é a única representante candanga na principal competição de categorias de base do Brasil.

Embora o mata-mata da Copinha esteja no início, as crias do Gato Preto se apegam à campanha consistente da primeira fase para seguir fazendo bonito nas fases agudas do torneio. O time do quadradinho avançou na liderança do Grupo 6, que tinha a concorrência de Avaí-SC, Catanduva-SP e América-RN.

Sob a batuta do técnico Leandro Roquete, os talentos da capital federal seguem invictos. Conquistaram cinco dos nove pontos disputados, com a vitória sobre os catarinenses e os empates com os paulistas e os potiguares.

O otimismo pela classificação à terceira fase da competição é grande nos bastidores da equipe. Os boleiros da região mais populosa do DF chegam ao confronto eliminatório com status de líder. Nas cinco edições anteriores do torneio, os candangos avançaram na segunda colocação das chaves.

Para o dono da prancheta alvinegra, representar o futebol da capital federal na fase eliminatória é uma nobre missão, que pede muito cuidado. "A expectativa é muito boa. Entramos em uma fase importantíssima da competição, onde somente uma equipe avança. Precisamos dobrar nossas atenções a todo momento da partida", analisa o comandante.

Roquete detalha que mesmo com a proximidade da partida, ainda há aspectos a serem trabalhados e passados aos atletas antes do duelo derradeiro. "Iremos finalizar a preparação e definir a equipe para o jogo. É ajustar alguns detalhes e prepará-los bastante psicologicamente para a partida de logo mais", explica.

Avançar em primeiro na fase de grupos é importante, pois, teoricamente, oferece confrontos mais tranquilos com os segundos colocados das outras chaves. Caso tivesse abocanhado a segunda vaga da chave, o Ceilândia teria enfrentado o Flamengo.

O futebol, porém, contraria prognósticos. Ter fechado a fase classificatória na liderança de nada valerá quando a bola rolar. O adversário também vem de boa campanha, com quatro pontos somados. Apesar de ter perdido por 1 x 0 para a Aparecidense-GO na terceira rodada do Grupo 5, os cearenses estufam o peito pelo empate sem gols com o Flamengo na estreia e a vitória por 2 x 1 sobre o XV de Jaú-SP.

O Ceilândia tentará repetir o feito do Brasília em 2014. À época, a equipe saltou da segunda fase para as oitavas de final, quando foi eliminado, nos pênaltis, para o São Paulo, em um formato de disputa mais "enxuto", com 104 participantes, em vez dos 124 atuais.

Possível adversário

Trinta minutos depois que o apito soar para Ceilândia x Floresta-CE, Flamengo e Avaí iniciam a disputa por vaga no round entre as 32 melhores times. Deste confronto, sairá o possível adversário candango.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini