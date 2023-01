Campeonato Carioca começa com desafios que vão além do charme dos jogos

DQ Danilo Queiroz

Com o início oficial marcado para amanhã, o Campeonato Carioca de 2023 promete marcar o início de uma nova era no futebol do Rio de Janeiro. Depois de muitos anos, os quatro grandes começam a disputa com perspectivas lá no alto. Flamengo e Fluminense buscam manter a consolidação recente, enquanto Botafogo e Vasco vislumbram novas eras sob a gestão de SAFs. Neste ano, a Band e a CazeTV transmitem.

Assim, os torcedores esperam uma disputa mais acirrada. E, principalmente, com uma disparidade econômica e técnica maior em relação aos pequenos clubes. Com os gigantes turbinados financeiramente e, consequentemente, com elencos mais qualificados, as zebras devem circular em menor quantidade no estadual mais charmoso do Brasil. Pelo menos em termos teóricos.

SAF desde 2020, o Botafogo não tem o Carioca como plano A da temporada, mas também não quer fazer feio. Nas primeiras rodadas, o Glorioso usará uma equipe sub-23. Com Supercopa e Mundial de Clubes no horizonte, o Flamengo usará a mesma tática com um time sub-20. A expectativa, porém, é aumentar a vantagem como maior campeão do torneio (37 conquistas). Vale lembrar que, por regulamento, os clubes são obrigados a usarem os titulares a partir da quinta rodada.

Atual detentor da taça, o Fluminense trata o Carioca com muito carinho. Em busca do bicampeonato que não vem desde 1984, o tricolor carioca vai dosar as forças. Mesmo assim, deve usar os titulares desde o início. Reformulado pela SAF, o Vasco vê o estadual como chance de entrosar o elenco. Começar a nova era com uma conquista diante dos três rivais tem um poder e tanto de animar a torcida e impulsionar o novo projeto econômico. A missão, porém, não é fácil.

Com a fama negativa de ter regulamentos complicados, o Cariocão de 2023 manterá a fórmula simplória utilizada nas duas últimas temporadas. Na Taça Guanabara, haverá um turno único de todos contra todos. Os quatro melhores avançam para as semifinais com cruzamento olímpico (1º x 4º e 2º x 3º). Os times de melhor campanha terão vantagem de jogar pelo empate para chegar na final, que será realizada em duas partidas sem nenhum benefício prévio para qualquer equipe.

Do 5º ao 8º estarão classificados para a Taça Rio, um torneio sem relação direta com a briga pelo título carioca. Apenas o último colocado será rebaixado e disputará a segunda divisão ainda em 2023. No ano passado, a regra provocou o inusitado bate-volta do Volta Redonda. O time do aço caiu, foi campeão logo em seguida e manteve o lugar na elite. Peculiaridades à parte, o Cariocão 2023 começa com gás para ir muito além do tradicional charme e voltar a ser competitivo.

