Botafogo e Vasco terão jogos do Cariocão 2023 transmitidos na Cazé TV

PM Paulo Martins

(crédito: Divulgação/Vasco da Gama)

A Cazé TV será a casa de Botafogo e Vasco no Campeonato Carioca de 2023. O acordo foi revelado pelo cruzmaltino, time do coração do streamer Casimiro Miguel, na tarde desta quinta-feira (12/01). Os times de General Severiano e da Colina Histórica serão vistos pelo canal através do Youtube e da Twitch.

Após o sucesso nas transmissões da Copa do Mundo Qatar-2022, o campeonato estadual do Rio de Janeiro será a próxima empreitada de um dos maiores influenciadores digitais do país. A equipe completa ainda não foi divulgada pelo próprio dono do canal, mas a exemplo do Mundial e nas transmissões da última edição do Carioca, o narrador tende a ser o tricolor Luis Felipe Freitas.

Ambos clubes divulgaram notas nas redes sociais celebrando o feito. O CEO da SAF vascaína, Luiz Mello, destacou o pioneirismo nesta nova forma de transmitir futebol. “O Vasco está muito feliz em concretizar essa parceria com a Cazé TV. Desde o começo, o Vasco colocou o seu posicionamento de maneira clara onde o produto é o mais importante e por isso acabamos de fechar essa parceria, trazendo qualidade e um modelo inovador”, declarou.

O diretor-geral da sociedade anônima correspondente do alvinegro, Thairo Arruda, observa o acordo com grande otimismo. “É estratégico para a nossa visão de marca dialogar com esse novo formato de consumo de conteúdo e estamos convictos de que será um grande sucesso de audiência”, descreveu sua expectativa.

Casimiro tenta superar o sucesso feito na cobertura íntegra das transmissões em sua plataforma no último Cariocão, mesmo tendo os direitos de dois dos quatro grandes do estado. “Eu cresci assistindo ao Carioca. Vivi grandes momentos da competição como torcedor e poder fazer o Carioca de novo, dessa vez na Cazé TV, vai ser muito maneiro. A gente tá se preparando para entregar um campeonato muito legal pra galera e espero que curtam as transmissões”, relata o streamer.

O Vasco abre os trabalhos das transmissões na Cazé TV neste sábado (14/01), às 18h, quando recebe o Madureira em São Januário. No domingo (15/01), será a vez do Botafogo, que joga às 16h, no Nilton Santos, frente ao Audax.



