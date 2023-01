Filha de Pelé publica fotos mostrando últimos dias do pai em hospital

YR Yasmin Rajab

Kely Nascimento, filha de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, publicou, nesta quinta-feira (12/1), um carrossel de fotos no Instagram que mostra os últimos dias do Rei do Futebol quando estava internado, antes de falecer.

Na publicação, a filha do craque aproveitou para elogiar o hospital que atendeu Pelé: Hospital Israelita Albert Einstein. "Eu moro em New York, aonde tudo de melhor do mundo está disponível, mas eu tenho certeza que não existe um outro hospital aonde nós todos: filhos, filhas, netas, netos, esposa, enfim uma GRANDE família, teríamos sido tão carinhosamente acolhidos e protegidos, por tanto tempo e com tanta consideração", escreveu.

As imagens mostram Kely e outros familiares visitando o Rei do Futebol antes de morrer. O craque faleceu, no dia 29 de dezembro de 2022, devido à complicações causadas por um câncer. Ele estava internado desde o dia 29 de novembro.



Pelé estava tratando um câncer no intestino, doença diagnosticada em setembro de 2021. Desde então, as visitas do ex-jogador de futebol à unidade hospitalar passaram a ser frequentes e programadas. Em algumas delas, o ídolo chegou a ficar na UTI.

No início de 2022, foram identificadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado. Na última internação, os médicos constataram que o tratamento de quimioterapia não surtia mais efeitos. Desde então, ele passou a receber cuidados paliativos para aliviar o desconforto e a dor.











