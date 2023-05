LeBron evita projetar futuro após queda dos Lakers e indica aposentadoria

AE Agência Estado

LeBron James encerrou na madrugada desta terça-feira (23/5) a sua 20ª temporada na NBA. O astro se despediu da competição com a eliminação dos Los Angeles Lakers na final da Conferência Oeste, diante do Denver Nuggets. Ao fim da partida, o maior cestinha da história da NBA evitou falar sobre o seu futuro e deixou no ar a possibilidade de se aposentar.

"Vamos ver o que acontece daqui para a frente. Não sei. Tenho muito em que pensar, para ser sincero. Tenho muito em que pensar. Para mim, pessoalmente, para seguir em frente com o basquetebol, tenho muito em que pensar", disse o astro de 38 anos, que segue decisivo em quadra apesar da idade.

De acordo com a ESPN americana, LeBron tinha como plano se aposentar ao fim desta temporada se os Lakers alcançassem a grande final da NBA, o que não aconteceu. "Foi uma jornada muito legal esta temporada. Mas não sei, não sei. Não gosto de dizer que foi um ano de sucesso porque não jogo à toa. Quero ganhar campeonatos neste momento da minha carreira. Não é divertido para mim não poder fazer parte das finais", declarou.

A temporada dos Lakers, apesar do vice-campeonato do Oeste, foi das mais trôpegas. A equipe passou a maior parte da temporada regular fora da zona de classificação dos playoffs e até mesmo do play-in, a fase de repescagem que dá as últimas vagas no mata-mata da NBA. No entanto, na reta final da temporada, a equipe cresceu e ficou em sétimo lugar, buscando a vaga pelo play-in.

A campanha surpreendente fez LeBron sonhar com sua 11ª final da carreira e com a busca do seu quinto anel nesta temporada. Ele já foi campeão da NBA por quatro vezes, em 2012, 2013, 2016 e 2020.

