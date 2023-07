Judocas do DF levam ouro em Copa Pan-Americana na Bahia

CS Cecília Sóter

A equipe brasiliense de judô sub-18 e sub-21 que representou o Distrito Federal na Copa Pan-Americana Cadete e Júnior nesta quarta e quinta-feira (6/7), na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas, subiu ao pódio treze vezes.

Na quarta-feira (5/7), os judocas da classe cadete (sub-18) estrearam o tatame da Copa Pan-Americana. No total, foram sete medalhas para o DF: uma de ouro, duas de prata e quatro de bronze.

Já na quinta-feira (6/7), foi a vez dos atletas da classe júnior (sub-21) lutarem por uma medalha. Os atletas da capital garantiram mais seis medalhas: dois ouros, três pratas e um bronze.

A atleta Nicole Marques, 15 anos, teve dobradinha no lugar mais alto do pódio, ficando em primeiro lugar na categoria até 48kg tanto no sub-18, quanto no sub-21.

Com o resultado, a judoca assume a liderança do Ranking Nacional no sub-18 e a vice liderança no sub-21 e já está de malas prontas para o Campeonato Brasileiro sub-21, onde poderá assumir a liderança da classe nessa próxima etapa que será de 04 a 06 de agosto. “Estamos aguardando a convocação da CBJ para o mundial sub-18 e uma provável liderança no sub-21”, afirma o técnico Robert Marques.

Nicole avalia como positiva a participação na competição e planeja representar o Brasil no mundial.

“Meu plano é representar o Brasil nas duas classes. Fiz boas lutas ontem e antes de ontem. Eu achei que minha competição foi melhor no sub-21, que eu lutei com mais responsabilidade. Eu ganhei da Líder do ranking. Ela é mais velha, já tem medalha fora. Lutei do jeito que eu treinei na minha academia. Fiz tudo certinho, não errei e foi por isso que Deus me honrou”, pontua a brasiliense.

Um dos técnicos da equipe, o professor Oswaldo Navarro destaca a importância do campeonato para os atletas que buscam somar pontos para o mundial.

“É uma competição na qual marcam pontos importantes para a seleção de quem vai para o mundial esse ano de 2023, e com o resultado dos pódios de primeiro, segundo e terceiro lugares, nossos atletas abrem uma vantagem com os pontos somados. É muito importante para eles alcançarem o objetivo que é o campeonato mundial sub-18, que é agora em agosto e em setembro que é o campeonato mundial Júnior. Então foi muito importante essa conquista para esses atletas”, afirma Navarro.

Confira o quadro de medalhas dos atletas do DF na Copa Pan-Americana Cadete e Júnior:

Cadete (sub-18)

1º Nicole Marques -48kg

2º Isadora Cavalcante-48kg

2º Samuel Silva -55kg

3° Sophia Câmara -63kg

3° Gustavo Tertuliano -60kg

3°Mariana Rocha -52kg

3° Pietra Aquino -57kg

Júnior (sub-21)

1° Nicole Marques -48kg

1° Bianca Reis -57kg

2° Isadora Cavalcante -48kg

2° Sophia Câmara -63kg

2° Fabiane Pires -52kg

3° Roger Pereira -60kg

