Vinícius Junior anuncia que será agenciado pelo cantor Jay-Z

(crédito: Instagram/ reprodução)

O jogador da seleção brasileira Vinícius Junior usou as redes sociais nesta sexta-feira (7/7) para anunciar que agora será agenciado pelo cantor Jay-Z.

A TFM Agency, empresa responsável por gerenciar da carreira de Vini Jr., Endrick, Gabriel Martinelli e outros jogadores brasileiros, foi adquirida pela Roc Nation e passará a se chamar Roc Nation Sports Brazil.



Nesta quinta-feira (6/7), a aquisição foi oficializada e divulgada em nota oficial da empresa. A transação envolvendo a empresa fundada e liderada pelo rapper norte-americano já vinha sendo especulada há meses.

"Como parte do grupo Roc Nation, a operação brasileira promoverá uma integração inédita entre estrelas de diferentes nacionalidades, tanto do esporte como da música", diz trecho da nota.

"Em um mundo no qual os ícones desses diferentes segmentos estão cada vez mais próximos e relacionados, poder disponibilizar aos brasileiros uma representação efetivamente abrangente e global, em condições nunca antes oferecidas a eles, é gratificante", afirma Frederico Pena, Presidente da Roc Nation Sports Brazil.

Vini Jr. celebrou a novidade nas redes sociais ao compartilhar uma postagem do anúncio no Twitter. "Heeeeey, Jay Z!!! Te esperando no Brasil", escreveu o atleta.

Heeeeey, Jay Z!!! Te esperando no Brasil ???? https://t.co/fmD9GVJ1dE — Vini Jr. (@vinijr) July 7, 2023

