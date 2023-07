Ibaneis viaja de férias para Grécia e Celina assume GDF por 15 dias

PG Pablo Giovanni

(crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

A vice-governadora Celina Leão (PP) assumiu o comando do governo do Distrito Federal por 15 dias, em substituição ao governador Ibaneis Rocha (MDB), que está de férias.

Ibaneis viajou para a Grécia na quinta-feira (6/7), junto com a primeira-dama Mayara Noronha e os filhos. O chefe do Executivo iria viajar em janeiro para os Estados Unidos (EUA), mas cancelou por conta da invasão de manifestantes nos prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro e o afastamento dele do cargo, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Conforme previsto na Lei Orgânica do DF, o governador e a vice poderão se afastar durante 30 dias em cada ano de mandato. Celina ocupou o cargo de governadora por 66 dias no afastamento de Ibaneis, e, no mês passado, chegou a ser “lançada” pelo chefe do Executivo local para uma possível sucessão ao cargo no Palácio do Buriti.

Ibaneis está no segundo mandato de governador e não poderá concorrer a uma nova reeleição.



