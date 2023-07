Max Verstappen sustenta ritmo e vence o GP da Grã-Bretanha

PM Paulo Martins*

Silverstone não costuma decepcionar e assim foi na edição 2023 do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, com a corrida realizada na manhã deste domingo (9/7). Com uma briga maior em relação a outras etapas anteriores do campeonato, Max Verstappen teve um desafio e tornou a vencer na temporada, alargando a liderança no certame.

As surpresas da McLaren não pararam no qualificatório de sábado (8/7). Lando Norris teve a primeira curva na parte interna e tomou a ponta do atual bicampeão do mundo, para delírio da torcida local em dia de recorde de público, com 480 mil pessoas nas arquibancadas. O líder do campeonato foi pressionado por Oscar Piastri, outra das surpresas do time de Woking em sua nova forma após as reformas no carro.

Nas brigas atrás da ponta, o ritmo da Ferrari era positivo, sem se distanciar tanto dos ponteiros, de forma oposta à Mercedes, sofrendo com o ritmo inicial e com estratégias diferentes: George Russell foi o único piloto do top 10 a largar com pneus macios. Com a borracha mais aderente, o inglês pressionou e superou Charles Leclerc, com o outro ferrarista, Carlos Sainz, atrás da Flecha Negra.

No mesmo cenário, na terceira volta, Verstappen conseguiu superar Norris com a força de reta e tomou a liderança. O vento era um ponto importante, mexendo na aerodinâmica direta dos carros, podendo carregar mais nuvens a um circuito já nublado na Inglaterra. No 11º giro, a Red Bull informou o holandês de leves e passageiros pingos nos instantes seguintes.

Em meio a um grid mais estático, Sergio Pérez partiu para a reação, após largar do 15º lugar, se aproximando da zona de pontuação na volta 13, estando a um segundo de Alexander Albon, ex-Red Bull e surpresa do fim de semana com a Williams. O mexicano tem contrato até o fim da atual temporada com os taurinos. Por outro lado, a Aston Martin mostrava queda de produtividade, sobretudo com Fernando Alonso, que deixou de ser competitivo frente a Mercedes, Ferrari e, agora, a McLaren, cativa no pódio.

A bateria de pit stops foi iniciada por Leclerc, no 19º giro, mudando em tática comum, indo de pneus médios para duro, nas borrachas mais resistentes selecionadas para este fim de semana. Entretanto, diversos pilotos decidiram esperar mais para ir aos boxes, mostrando a resistência dos jogos deste grande prêmio: sequer Russell parecia ameaçado com os macios, mesmo sendo usado de três voltas e durando a metade da corrida. Por tentativa de undercut, sobretudo contra a Mercedes, a Ferrari chamou Sainz na 27ª volta.

Ao mesmo tempo, o ritmo crescente da construtora alemã, inclusive, chegou a incomodar a postura da McLaren no pódio, relativo ao tempo perdido nas trocas. Norris foi perguntado em algumas voltas sobre a situação dos compostos de largada, em uma longa discussão. Com a parada de Russell, três giros depois, Piastri e Pérez tiveram as paradas chamadas em seguida. Voltando atrás de Leclerc, o inglês passou rapidamente o monegasco na briga direta, pegando a oitava posição de momento.

No 33º giro, Kevin Magnussen teve uma quebra de motor com incêndio na reta final do primeiro setor, abandonando a prova e deixando o carro na pista. Apenas um safety car virtual foi chamado, passando para um carro de segurança completo em seguida: Verstappen, Norris, Albon, Hamilton e Leclerc – este último para salvar a estratégia – voltaram a parar antes de perfilar atrás do pelotão de ordem.

O resgate demorado do carro do dinamarquês levou sete voltas, dando tempo para a remontagem das estratégias. Na relargada e com pneus mais macios, Lewis Hamilton aplicou forte pressão sobre Norris, chegou a colocar o carro lado a lado, mas não conseguiu superar, inicialmente. Atrás da McLaren de Piastri, Russell, companheiro do heptacampeão disse pelo rádio: "Estão rápidos mesmo com pneus duros. Impressionante".

Mesmo com a reabertura da asa móvel (DRS), a Mercedes não conseguia se aproximar. A sete giros do fim, em surpresa, Piastri estava mais próximo de Hamilton do que de Russell, tamanho o crescimento da equipe para a etapa em casa. Entre as voltas 43 e 44, Sainz passou por um momento estranho no meio do pelotão, perdendo posições para Pérez, Albon e Leclerc de uma só vez.

Na dianteira, Verstappen, de macios desde a relargada pós-safety car, guiou com tranquilidade para a bandeirada, a oitava em 2023, abrindo 99 pontos para o companheiro Sergio Pérez, vice-líder. A Fórmula 1 volta em duas semanas, com o Grande Prêmio da Hungria, em Hungaroring.

Confira o resultado final do Grande Prêmio da Grã-Bretanha:

1 - Max Verstappen (Red Bull)

2 - Lando Norris (McLaren) +3.798

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) +6.783

4 - Oscar Piastri (McLaren) +7.776

5 - George Russell (Mercedes) +11.206

6 - Sergio Pérez (Red Bull) +12.882

7 - Fernando Alonso (Aston Martin) +17.193

8 - Alexander Albon (Williams) +17.878

9 - Charles Leclerc (Ferrari) +18.689

10 - Carlos Sainz (Ferrari) +19.448

11 - Logan Sargeant (Williams) +23.632

12 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +25.830

13 - Nico Hulkenberg (Haas) +26.663

14 - Lance Stroll (Aston Martin) +27.483

15 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo) +29.820

16 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) +31.225

17 - Nyck de Vries (Alpha Tauri) +33.128



(Esteban Ocon, Kevin Magnussen e Pierre Gasly não completou a prova)



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

