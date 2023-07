Bia Haddad deixa oitavas de Wimbledon, após sentir dores no joelho

RP Raphael Pati*

Primeira brasileira a chegar nas oitavas de final de Wimbledon desde Maria Esther Bueno, em 1976, a tenista Bia Haddad Maia deixou a partida contra a cazaque Elena Rybakina, nesta segunda-feira (10/7), após sentir fortes dores no joelho. A tenista já vinha de lesão nos torneios preparatórios do Grand Slam, antes mesmo de começar o campeonato mais famoso do tênis na grama.

A lesão veio após Bia ter o saque quebrado pela adversária, que abriu 3 a 1 no primeiro set. A brasileira ainda tentou continuar na partida, mas viu a situação ficar mais difícil ao perceber que as dores seguiam. Sem conseguir conter as lágrimas, Bia Haddad deixou a partida após a cazaque abrir 4 a 1 no começo do jogo.

Legado

Mesmo com a lesão, que impediu de avançar ainda mais no torneio, Bia Haddad conseguiu um feito que apenas Maria Ester Bueno obteve entre tenistas brasileiras, que foi alcançar as oitavas de Wimbledon, o que não ocorria desde 1976. Número 13 do mundo, a atleta de 27 anos já conseguiu nesta temporada chegar nas semis de Roland Garros, outro Grand Slam, que é disputado em Paris.

