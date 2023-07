Flamengo abre pré-venda para ingressos do museu do clube

CS Cecília Sóter

(crédito: Divulgação)

Começa nesta terça-feira (11/7) a pré-venda dos ingressos para o Museu Flamengo, que será aberto ao público em 5 de agosto. Sócios-torcedores e associados terão dois dias exclusivos para adquirir os ingressos.

O público em geral poderá adquirir as entradas a partir de quinta-feira (13/7). No entanto, entre os dias 5 e 20 de agosto, a visitação será reservada para quem comprou os ingressos antecipados. Além disso, os sócios-torcedores e associados do clube social que comprarem o ingresso antecipado também terão acesso livre pelo período de um ano.

O Museu do Flamengo, localizado na sede do clube na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, funcionará diariamente de 10h às 18h.



Segundo o clube, o museu terá como foco “os ídolos, as conquistas, a história do Mais Querido contada através de uma experiência que irá arrebatar os corações Rubro-Negros".



Os ingressos individuais, vendidos tanto no site museuflamengo.com quanto no aplicativo oficial do Flamengo, o Fla-App, custam entre R$ 80 (adulto) e R$ 20 (crianças de 6 a 12 anos).

