Policiais prendem homem em flagrante por posse de pornografia infantil

JC João Carlos Silva*

(crédito: Getty Images)

A Polícia Federal prendeu em flagrante, no Distrito Federal, um homem investigado por armazenamento de pornografia infantil. A prisão ocorreu durante a manhã desta terça-feira (11/7) e fez parte das ações da Operação Carbon, que atua para combater a posse e propagação de conteúdo erótico explicito que envolve menores de idade.

O investigado também vai responder por associação criminosa. As penas somadas aos tipos de crime nos quais ele será indiciado podem chegar a 13 anos de reclusão , mais o pagamento de multa. As investigações foram iniciadas a partir de informações encaminhadas por organismos internacionais.

Para denunciar



A denúncia de qualquer crime que envolva exploração sexual de menores pode ser feita pelos canais de atendimento Disque 100 e pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

* Estagiário sob supervisão de Hylda Cavalcanti

