Seleção Feminina: Brasil terá jogo contra a China com portões fechados

PM Paulo Martins*

Seleção Feminina acelera ritmo para preparação de jogo-treino contra a China, no resort onde o time de Pia Sundhage se hospeda, na última experiência antes da Copa do Mundo - (crédito: Thaís Magalhães/CBF)

A preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Feminina tem um capítulo importante nesta quinta-feira (13/7), no último teste direto antes da estreia. Um amistoso contra a China, em ritmo de jogo-treino, fecha as experiências do time comandado por Pia Sundhage antes do certame. A partida acontece no campo do Resort Royal Pines, em Gold Coast, na Austrália, ao meio-dia local, com portões fechados, e em três tempos de 30 minutos.

Nas atividades desta quarta-feira (12), a treinadora sueca ajustou os últimos detalhes antes do duelo com um tradicional jogo, projetando as titulares e a bola parada ofensiva e defensiva. Entre as possíveis iniciais do confronto, a goleira Letícia Izidoro, a “Lelê”, coloca o duelo como balizador importante da evolução do time. “É importante pra gente poder avaliar também como está a nossa parte tática, como a equipe está evoluindo e o que vamos precisar melhorar até a estreia no Mundial. Vai ser mais importante em questão de ajuste para a nossa estreia na Copa do Mundo”, relata.

A arqueira projetou a oportunidade de encarar uma seleção asiática como observação na variedade da lógica de jogo. “Mesmo sendo uma seleção que a gente não enfrenta na primeira fase, vai gerar um certo desconforto e uma dificuldade, onde vamos ver o que realmente está pronto para o Mundial e o que precisamos melhorar. Acho que é boa essa mistura de escolas porque, assim, chegamos preparadas para tudo que possa acontecer no Mundial e não ter nenhum imprevisto”, acredita.

No último confronto entre Brasil e China, pela primeira rodada dos Jogos Olímpicos de Tóquio, houve uma goleada verde-amarela: 5 x 0, com direito a dois gols de Marta, além de Bia Zaneratto, Debinha e Andressa Alves completarem o resultado. O Brasil embarca para Brisbane na próxima quarta-feira (19/7) e estreia em Adelaide no dia 24, diante do Panamá.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Messi desembarca nos EUA e será apresentado pelo Inter Miami no domingo

Messi desembarca nos EUA e será apresentado pelo Inter Miami no domingo Esportes "Guerra e maternidade me fizeram mais forte", diz Svitolina após vencer

"Guerra e maternidade me fizeram mais forte", diz Svitolina após vencer Esportes Correio no Brasileirão: Podcast debate rodada em que perdemos Gabi Anelli

Correio no Brasileirão: Podcast debate rodada em que perdemos Gabi Anelli Esportes Bruno Lage é apresentado no Botafogo com promessa de transição pacífica

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.