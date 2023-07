Saiba de onde vem a areia da etapa do DF do Circuito de Vôlei de Praia

GB Gabriel Botelho* GB Gabriel Botelho*

O estacionamento 12 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek se transformou em uma grande praia em pleno cerrado. Com função principal de servir como abrigo para os veículos dos diversos frequentadores de uma das áreas verdes mais movimentadas de Brasília para a prática esportiva, o local virou a casa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, a principal competição do calendário da modalidade do país. Os jogos começaram ontem e segue até o próximo domingo.

Para transformar uma capital localizada no centro do país em um litoral, a organização da sexta etapa da 32ª edição do Circuito Brasileiro precisou percorrer 1.400km. Para cumprir a distância entre Cuiabá, onde foi realizada a quinta jornada da competição, e o local fornecedor da areia necessária para a montagem das quadras em Brasília, o município de João Pinheiro, no interior de Minas Gerais, foram necessárias 18h de viagem. Do estado mineiro até o Distrito Federal, foram mais 335km percorridos, ou seja, mais 3h50 minutos de estrada.

O deslocamento, porém, está longe de tornar impossível a missão de dar praia em Brasília. Da cidade mineira até o território candango, seis caminhões transportaram toda a areia necessária. O padrão usado é a média lavada. Diversas outras peças, como o ferro necessário para a montagem de toda a estrutura do evento, vieram de carona. Tudo chegou à capital federal com 15 dias de antecedência do início da competição mais importante do calendário nacional de vôlei de praia.

Com 1.100m³ de areia, 35 pessoas foram responsáveis por montar a estrutura final da etapa da vez. Ao todo, cinco quadras recebem a extensa agenda de partidas: uma central e outras quatro secundárias. A principal vai abrigar os confrontos mais esperados da competição nacional, como as decisões por título e as disputas por terceiro lugar. Ela conta com uma arquibancada para receber até 990 torcedores. O espaço conta, ainda, com áreas para a preparação dos atletas, setores destinados à imprensa e à circulação do torcedor. O Circuito Brasileiro tem a disputa de duas categorias: o Torneio Aberto e o Torneio Top-12.

Qualifying

A quarta-feira marcou o início da disputa da qualificatória para o Torneio Aberto. No total, oito duplas disputaram o qualifying na tentativa de se juntar a mais oito, já classificadas para o Aberto, com a fase de grupos marcada para começar hoje.

A dupla sul-matogrossense Gustavo, 21 anos, e Jonathan, 26, foi uma das equipes que garantiram vaga ainda no começo da tarde de ontem na fase principal do aberto. Diante dos paranaenses Gustavo e Zadi, campeões do Torneio Sub-19, realizado na abertura da sexta etapa de Brasília, eles saíram triunfantes por 2 sets a 1.

"Logo no primeiro jogo, já enfrentamos dois adversários do nosso estado, mas fomos bem e conseguimos a vitória. O Zadi foi parceiro do Gustavo. Então, eles nos conhecem, sabem como nós jogamos. Foi difícil, mas estamos felizes", ressaltou Jonathan.

A dupla, que já esteve em Brasília para a disputa de outros torneios, revela estar confiante para a sequência da etapa brasiliense.

"Pretendemos, agora, após a vitória, descansar bem, para entrar no gás, pois estamos confiantes. Já viemos para Brasília muito confiantes. Estávamos treinando bem, fazendo tudo certinho, treino físico, academia, vindo em uma rodagem boa. Graças a Deus, tem dado certo. Somos acostumados a jogar em locais não litorâneos, pois somos do Mato Grosso do Sul. Mas a estrutura aqui está de ponta, tudo de primeiro nível", destacou Gustavo.

Ingressos

Os ingressos para acompanhar a semana de jogos da sexta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Brasilia, são gratuitos. Para garanti-los, o torcedor brasiliense precisa acessar o site eventos.voleibrasildigital.com.br e gerar o voucher de reserva para os dias de preferência. A arena do Parque da Cidade pode ser acessada por meio do estacionamento 12 do local. Entre hoje e sábado, os compromissos iniciais do Aberto e do Top-12 vão ser disputados entre 8h e 19h40. No domingo, reservado apenas para as finais do Top-12, agenda de partidas começa 8h30 e vai até às 11h.

