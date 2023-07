Internacional contrata o goleiro uruguaio Sergio Rochet

PM Paulo Martins*

O Internacional soma mais um nome estrangeiro na lista de reforços no meio da temporada 2023. Nesta quinta-feira (13/7), o clube anunciou o goleiro uruguaio Sergio Rochet, de 30 anos, antes pertencente ao Club Nacional de Fútbol, de Montevidéu. O vínculo com os gaúchos vai até o fim de 2026, após aquisição em R$ 7,6 milhões e 70% dos direitos do jogador.

As movimentações no Colorado têm no charrúa mais um nome de fora do Brasil a exemplo da volta do volante chileno Charles Aránguiz e da vinda do atacante equatoriano Enner Valencia. Além disso, o Inter conta com uma crise recente de goleiros, buscando um nome fixo para guardar a meta da equipe dirigida por Mano Menezes. A contratação conta com um ingrediente relevante na rivalidade local nos bastidores: o Grêmio mostrou interesse e teve conversas com o tricolor do Uruguai, mas não concretizou um acordo, coisa feita pelo alvirrubro.

A duração do acordo vai de acordo com uma política própria da carreira do jogador. Revelado no Danubio, passou por outros três clubes antes de chegar a Porto Alegre: AZ Alkmaar, da Holanda, e Sivassispor, da Turquia, antes de defender o Bolsillero, onde foi bicampeão local, além de ter enfrentado o futuro time na fase de grupos da Libertadores deste ano, sofrendo três gols, dois deles no Beira-Rio e o outro no Gran Parque Central.

Rochet foi o nome escolhido pelo ex-técnico Diego Alonso para suceder Fernando Muslera no arco da seleção uruguaia, na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Mesmo com Marcelo Bielsa como atual comandante, o favoritismo do agora atleta colorado segue, com o mesmo podendo encarar o Brasil já neste ano, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Mundial de 2026.

