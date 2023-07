Dorival Júnior não é eliminado em mata-matas da Copa do Brasil desde 2016

DQ Danilo Queiroz

Se de um lado do chaveamento da Copa do Brasil o Flamengo segue firme na luta pelo bicampeonato, do outro também tem um representante do título de 2022 firme na luta por uma nova conquista. Treinador rubro-negro na última temporada, Dorival Júnior colocou o São Paulo na semifinal da atual edição do mata-mata nacional. A vaga veio após o tricolor voltar a vencer o Palmeiras, desta vez por 2 x 1, no Allianz Parque. A classificação reforçou um grande retrospecto recente do técnico no torneio: ele não é eliminado desde o longínquo 2016.

Alternando diversos trabalhos, Dorival Júnior acumulou várias vagas consecutivas na Copa do Brasil. O recorte abrange duas passagens pelo São Paulo e uma por Santos, Ceará e Flamengo. As participações foram nas temporadas 2017, 2018, 2022 e 2023. Assim, mesmo enfrentando demissões no meio dos caminhos, não teve problemas para garantir classificações a fases mais agudas da competição nacional.

A última eliminação de Dorival Júnior foi em 2016, quando caiu nas quartas de final com o Santos diante do Internacional. No ano seguinte, o técnico deixou o Peixe nas quartas de final antes de ser demitido, três semanas depois, por derrota para o Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2018, durante a primeira passagem pelo São Paulo, o treinador levou o tricolor até a quarta fase. Ele, porém, não teve a oportunidade de continuar o trabalho, pois foi dispensado pelo clube do Morumbi, 10 dias depois, devido a uma derrota para o Palmeiras no Campeonato Paulista.

Quando atravessou momento de menor prestígio no mercado da bola, Dorival Júnior não participou das três edições seguintes da Copa do Brasil (2019, 2020 e 2021). Mas o período sabático serviu apenas para ampliar a marca pessoal sem eliminações no mata-mata nacional. Em 2022, o técnico voltou com muita moral. Primeiro, levou o Ceará até às oitavas de final. Depois, deixou o Vozão para assumir o Flamengo e seguiu firme no comando do rubro-negro carioca até a conquista do título — o segundo da carreira dele no torneio, repetindo 2010, quando dirigiu o Santos.

No São Paulo, guiou o time na terceira fase, nas oitavas e nas quartas de final. Com duas vitórias contundentes sobre o Palmeiras, confirmou a classificação para a segunda semifinal de forma seguida. O tricolor até tomou um susto em campo. Em jogo movimentado, o alviverde começou melhor, viu o rival do Morumbi equilibrar as ações, mas saiu na frente com gol de Piquerez. O lateral-esquerdo ameaçou o cruzamento, mas, da lateral do gramado, colocou a bola no fundo da rede de Rafael.

O resultado encaminhava a definição da classificação aos pênaltis. Com apenas três minutos do segundo tempo, entretanto, o São Paulo conseguiu resolver a parada. Caio Paulista recebeu a bola de Luciano e finalizou por baixo de Weverton para empatar: 1 x 1. O tricolor ainda teve um gol de Calleri anulado por falta de Diego Costa na jogada. Em desvantagem no agregado, o Palmeiras cercou o jogo. Porém, quem marcou foi o rival. Em jogada de velocidade, David anotou o segundo e garantiu a semifinal.

Grande responsável pela evolução do futebol do São Paulo na temporada, Dorival Júnior ainda fortaleceu o prestígio de grande conhecedor dos caminhos da Copa do Brasil. O objetivo, agora, é dar o primeiro título do torneio ao tricolor. A façanha proporcionaria ao treinador o feito de ser o segundo bicampeão consecutivo, repetindo Mano Menezes, no Cruzeiro, em 2017 e 2018. Um feito e tanto para um treinador conhecedor dos caminhos da classificação.

