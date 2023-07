Copa do Mundo: Seleção Feminina retoma treinos e define logística

PM Paulo Martins*

Em um dos últimos dias em Gold Coast, condicionamento físico foi o foco da prática diária antes de seguir para Brisbane, sede fixa da equipe brasileira na fase de grupos - (crédito: Thaís Magalhães/CBF)

Após a vitória por 3 x 0 sobre a China em jogo-treino antes da Copa do Mundo Feminina, a Seleção Brasileira focou na condição física em trabalho realizado no Resort Royal Pines, nesta sexta-feira (14/7). Além da recuperação seguida do último compromisso antes da estreia, as atividades de cruzamento, finalização e duelos em dois contra dois foram parte do dia a dia do time comandado por Pia Sundhage.

A regeneração foi aplicada diretamente às jogadoras que mais atuaram diante das chinesas nos três tempos de meia hora, sendo os casos de Andressa Alves, Rafaelle, Tamires, Debinha, Antonia, Luana, Duda Sampaio, Kathellen, Kerolin, Adriana, Ary e Ana Vitória. Poupadas da partida, Marta, Geyse, Bia Zaneratto e Tainara ainda treinaram separadamente para retomar o ritmo adequado.

O dia também contou com a definição oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quanto à logística durante toda a competição. A sede fixa na fase de grupos será em Brisbane, com hospedagem no Best Western North Lakes Hotel e treinamentos no Moreton Bay Central Sports Complex. O time viajará nos dias anteriores às partidas e volta nas datas seguintes da estreia, em Adelaide, contra o Panamá, e na terceira rodada, em Melbourne, contra a Jamaica.

Na segunda rodada, não será necessário sair do raio da concentração, atuando no confronto decisivo do Grupo F, contra a França, no Suncorp Stadium. A partir das oitavas de final, não haverá sede, com o time seguindo diretamente para a cidade definida pelo chaveamento enquanto sobreviver no certame.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

