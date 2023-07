Jogadoras da Seleção Feminina visitam e presenteiam criança após acidente

CB Correio Braziliense

Jogadoras da Seleção Feminina visitam pequeno Theo, após o acidente e entregam camisa autografada - (crédito: Reprodução/Thais Magalhães/CBF)

As jogadoras Luana, Andressa Alves e Tamires, da Seleção brasileira de futebol feminino, visitaram uma criança de 9 anos que sofreu um acidente em Palm Beach, na Austrália. As atletas estão no país para a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que ocorre a partir de 20 de julho na Austrália e na Nova Zelândia.

O pequeno Theo, de 9 anos, sofreu um acidente durante as férias com a família. Uma garrafa de vidro foi colocada dentro da fogueira, estourou e atingiu o garoto que se machucou com os estilhaços de vidro, o líquido quente e a brasas, que causaram cortes e queimaduras na criança. Os ferimentos mais graves foram no olho e no braço esquerdo, e ele precisou ser socorrido de helicóptero e levado para um hospital.

No momento do acidente, Theo usava uma camisa da Seleção brasileira, e os paramédicos precisaram cortá-la para executar os procedimentos. A roupa foi guardada a pedido da criança e costurada pela avó de Theo.

A história chegou até a CBF e chamou atenção das jogadoras Luana, Andressa Alves e Tamires, que entraram em contato com a família para convidá-lo a acompanhar um treino. No entanto, por ainda estar em recuperação, Theo não foi liberado pelos médicos, mas acabou recebendo uma visita em casa das jogadoras.



“Um dos treinadores dele, Luís, me ligou e pediu para levar o Theo ao treino da Seleção. A médica não liberou. Então, ele perguntou se ele tinha a camisa da Seleção Brasileira. Eu disse que tinha, mas estava cortada porque os paramédicos cortaram com a tesoura" conta a avó de Theo, Helenita.



Andressa, Luana e Tamires representaram todo o time na entrega de uma camisa oficial autografada para o pequeno. Theo ficou emocionado durante o encontro. “Eu sempre quis que quem jogasse pelo Brasil viesse aqui. Agora aconteceu”, disse a criança.

Para as jogadoras, a experiência foi emocionante. A lateral-esquerda Tamires é mãe de Bernardo, de 13 anos e contou sobre o momento. “A gente ter estado ali e dado pra ele mais esperança e motivação, porque ele ama jogar futebol. Foi um carinho gostoso, acho que eles se sentiram aconchegados com a nossa presença. Foi emocionante pra mim porque me fez pensar no Bernardo, que poderia ser eu ali no lugar da mãe e os cuidados que temos que ter com nossos filhos".



Andressa comemorou por ter visto que Theo tem se recuperado e está bem. “Senti a alegria por ele estar bem e por não ter acontecido nada mais grave. Ele tá com a visão quase 100%. Ele é um menino bem alegre. Foi importante esse carinho e mostrar que estamos com ele nesse momento tão difícil", conta.



A meio-campista Luana acredita que a experiência da visita é muito importante: “Muito legal poder contribuir o carinho dos torcedores. A gente ficou feliz de conhecê-lo depois de saber da história dele. Um menino alegre, cheio de energia. Ele adora futebol. Pra gente é um grande prazer, uma alegria mesmo".



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.