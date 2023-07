Duda e Ana Patrícia vencem Thainara e Aline pelo Circuito Brasileiro

PM Paulo Martins*

Duda e Ana Patrícia venceram, nesta sexta-feira (14/7), a dupla Thainara e Aline, por dois sets a zero. O jogo foi definido em um duplo 21 x 12, na areia do Parque da Cidade, na etapa de Brasília do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

Apesar da aposta inicial da dupla lilás em encaixar a bola em cantos difíceis do território adversário, a diferença de estatura a favor das campeãs mundiais era um ponto fundamental na disputa de rede, seguido por um jogo rápido e mais afastado.

A distância mantida em uma margem de um a três pontos indicava um jogo difícil para a dupla salmão, sobretudo com o empate em oito pontos aos cinco minutos de partida. Adaptadas à estratégia rival, Duda e Ana Patrícia começaram a dificultar as respostas de bola, utilizando o fundo do terreno pela força e pela colocação.

A margem aberta pelas jogadoras do Praia Clube se deu a partir dos dez minutos, baseado em respostas à altura de Thainara e Aline, estas que já não conseguiam incomodar com tentativas de ataques de pouco efeito na bola. Isto se tornou em um jogo tranquilo até o fim do primeiro set, finalizado nos quatro minutos seguintes.

O segundo set começou com as atletas lilases buscando responder com energia e velocidade, começando a parar na rede. Em algumas ocasiões, como na parte inicial do jogo, alguns pontos foram anotados desde a defesa, devolvendo recepções de primeira, surpreendendo as adversárias.

Com cinco minutos, o placar marcava 8 x 3 para Duda e Ana Patrícia, indicando um rápido desfecho, construído com a introdução das largadinhas para ampliar o marcador. Na sequência, os erros no ataque de lado a lado trouxeram maior equilíbrio ao duelo, apesar da manutenção da vantagem.

Duda e Ana Patrícia fecharam a partida com a mesma minutagem da etapa primeira, liquidando a fatura em menos de meia hora, com o mesmo marcador. Ambas voltam à areia na manhã deste sábado (15/7), em chaves ainda a definir. O mata-mata do certame tem transmissão do SporTV.

