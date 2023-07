Ceilândia recebe União-MT com chance de ir ao mata-mata da Série D

PM Paulo Martins*

Ceilândia e Operário-MT em campo pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (14/6) - (crédito: Mateus Dutra/Ceilândia)

O Ceilândia tem a chance de ir ao mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo (16/7). Para isto, deve bater o União Rondonópolis, no Estádio Abadião, em jogo às 15h30, tornando-se inalcançável ao pelotão de briga pelas vagas eliminatórias e um espectador do cruzamento para a etapa a seguir.



Com 24 pontos, o alvinegro iniciou a rodada na liderança do Grupo A5, quatro unidades de vantagem para os mato-grossenses e, antes dos duelos da 13ª rodada, na mesma distância do Brasiliense. O Jacaré, por sinal, será ajudado em caso de um triunfo dos candangos, deixando ainda mais embolada a disputa para os auribrancos na última rodada.

Os ceilandenses fecham a primeira fase diante do eliminado Iporá, interessados em garantir a manutenção da invencibilidade e da ponta, além de observar a situação do Grupo A6, de onde pode sair o rival do Gato Preto em caso de classificação. Os visitantes de logo mais vêm de derrota no confronto estadual diante do Operário, por 2 x 1, tendo ameaçada a vaga e lutando para manter a forma no fechamento da penúltima data.

Os ingressos para a partida serão vendidos na bilheteria do Estádio Abadião, momentos antes do jogo. A inteira do bilhete custa R$ 20. O confronto tem transmissão da FSports.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

