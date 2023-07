Vinícius Jr manifesta apoio a jogador inocentado de acusações de estupro

AE Agência Estado

Vini Jr. foi o grande destaque do Brasil no futebol europeu - (crédito: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Vinícius Júnior foi às redes sociais manifestar apoio ao francês Benjamin Mendy, inocentado na última sexta-feira, 14, de acusações de estupro e assédio sexual as quais o fizeram ser preso e afastado do elenco do Manchester City, clube pelo qual atuava na época. O atacante brasileiro, além de defender o colega de profissão, também criticou a "cultura de destruir reputações".

Em janeiro deste ano, o lateral-esquerdo já havia sido absolvido de seis acusações e, com os mais recentes vereditos, não tem mais denúncias em seu nome. Segundo a advogada de Mendy, os esforços se voltarão para a reconstrução de sua carreira, já que perdeu o contrato com o antigo clube e estava inativo no esporte.

No Twitter, Vinícius citou os anos "perdidos" pelo jogador e disse que, além do prejuízo em seu futebol, ele também terá que lidar com questões psicológicas. "Com certeza sua vida nunca mais será a mesma. A cultura de destruir reputações fez mais uma vítima", escreveu o brasileiro. "Até quando seremos acusados e condenados sem direito à defesa básica?"

Junto a isso, ele criticou o sensacionalismo e a proliferação de informações sem checagem: "As notícias falsas são criadas e espalhadas sem verificar nenhum fato (algo que eu pessoalmente senti muito nessas férias), e aí a situação só piora. Ser responsável seria o mínimo para qualquer profissional, mas hoje em dia o trabalho sério virou exceção. Não há limites para obter mais cliques e engajamento."

"Minha pergunta é: o que será feito para reparar os danos?", finalizou Vinícius, que recebeu apoio da maioria de seus seguidores na resposta, ainda que alguns o tenham criticado. No Brasil, usuários republicaram a postagem contrários à atitude.

Mendy foi revelado pelo Le Havre, da França, onde rapidamente ganhou destaque e foi contratado pelo Olympique de Marselha em 2013 para posteriormente chegar ao Monaco, em 2016. Um ano depois, foi contratado pelo Manchester City por quase 60 milhões de euros, em uma das negociações mais caras da história do futebol. Ele ainda atuou em dez partidas pela seleção francesa.

