Mais de 30 ciclistas se envolvem em acidente durante Tour de France

Mais de 30 ciclistas se envolveram em um acidente, na França, durante o torneio do Tour de France, neste sábado (15/7). A colisão ocorreu logo após a largada da 14ª etapa da competição, nas proximidades da cidade de Annemasse.

A prova ficou paralisada por 30 minutos após o acidente. A corrida foi reiniciada na sequência com carros de apoio neutros liderando o grupo. Nenhum dos líderes gerais se envolveu no incidente.



A batida ocorreu em uma descida quando faltavam 146 km para o final da etapa.

Durante a paralisação de meia hora, os ciclistas envolvidos no acidente foram atendidos por médicos. Já mecânicos das equipes fizeram reparos nas bicicletas danificadas.

Cerca de 10 km após o reinício da prova, o francês Romain Bardet e o britânico James Shaw caíram em em outra rápida descida e também foram forçados a abandonar a etapa.



Neste domingo, a equipe do colombiano Dani Martinez, vencedor de uma etapa do Tour em 2020, informou que ele sofreu lesões causadas por uma pancada na cabeça.

"Após avaliação adicional pelo médico da equipe, foram detectados sintomas de concussão (lesão na cabeça). Dani agora seguirá os protocolos de recuperação de concussão da equipe, antes de ser liberado para correr novamente", diz o comunicado.

