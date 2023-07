Internacional demite o técnico Mano Menezes

AR Arthur Ribeiro*

Mano Menezes deixa o Internacional após um ano e três meses de trabalho - (crédito: Ricardo Duarte/Internacional)

O Internacional anunciou na noite desta segunda-feira (17/7) a demissão do técnico Mano Menezes e do auxiliar Sidnei Lobo. A decisão sobre o treinador vem após o empate com o Palmeiras no Beira-Rio. O resultado estaciona a equipe na parte de baixo do Campeonato Brasileiro com apenas seis vitórias em 15 jogos. Mano chegou no comando do Colorado em abril de 2022 após deixar o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

A diretoria do Inter agora procura um novo treinador. O argentino Eduardo Coudet é o nome mais forte para assumir a equipe. Essa é a sexta mudança no comando durante a gestão de Alexandre Barcellos. A coleção começou com Abel Braga. Na sequência, Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, Alexandre Medina e agora Mano Menezes, o único a trabalhar mais de um ano no cargo.

Na primeira passagem como treinador do Internacional, Mano disputou 81 jogos, com 39 vitórias, 28 empates e 14 derrotas. O técnico brindou o time com a campanha colorada nos pontos corridos, com 73 pontos, e o segundo lugar do Brasileirão de 2022, além de ter caído nas quartas de final da Copa Sulamericana para o Melgar e ser eliminado na semifinal do Gauchão pelo Caxias.

Atualmente o Inter está na 11ª colocação no Campeonato Brasileiro e nas oitavas de final da Copa Libertadores, onde enfrenta o River Plate após terminar em primeiro lugar do grupo B. A equipe já não disputa mais a Copa do Brasil, onde foi eliminada nas oitavas de final pelo América-MG nos pênaltis dentro do Beira-Rio.



