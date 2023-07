Oficialmente: Vasco apresenta o técnico argentino Ramón Díaz

PM Paulo Martins*

Com tom positivo, Ramón Díaz fala dos desafios de tirar o Cruzmaltino da zona de rebaixamento, passando pela prévia da estreia e pelos primeiros dias de trabalho com o elenco - (crédito: Daniel Ramalho/Vasco da Gama)

O Vasco anunciou o técnico Ramón Díaz, nesta segunda-feira (17/7), após quase uma semana de estadia do argentino no Rio de Janeiro, desde que chegou para assumir a prancheta cruzmaltina. A apresentação, com direito a entrevista coletiva, se deu nos dias seguintes aos treinos iniciais com o elenco, no começo de um trabalho com contrato até dezembro de 2024.

O profissional traz na equipe os auxiliares Emiliano Díaz e Juan Romanazzi, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Damian Paz. Emiliano, inclusive, é filho de Rámon e trabalhou com o pai na passagem relâmpago de 27 dias pelo Botafogo.

Com renome no futebol sul-americano pelos trabalhos na Argentina, sobretudo no River Plate e no San Lorenzo, Ramón fala da nova praça na longa carreira. “Sempre quis vir ao Brasil, porque é um futebol competitivo, onde a competência é muito alta, e gosto disso. Vai ser um ano importante para nós e temos que estar juntos para sair dessa situação. Não temos que pensar só hoje, mas no futuro. Necessitamos de muito trabalho e dedicação”, prevê.

A estreia de Díaz será contra o Athletico-PR, no próximo domingo (23/7), em São Januário. O hermano lamenta a ausência de torcida pela suspensão de um mês que o time carioca está cumprindo pelo episódio diante do Goiás, também pelo Brasileirão. “É uma lástima que não possamos jogar com a nossa torcida. Me encanta jogar com os torcedores, com muita torcida. Sei que a cada partida que o Vasco joga em casa está sempre cheio. Isso implica em alento para a equipe, para o grupo, para os jogadores. Esta partida será uma dura para eles e para nós. Temos que conseguir o resultado. Vamos armar uma equipe com muita dinâmica, ritmo e muita pressão”, projeta.

Nos dias iniciais de treino junto da equipe, o novo técnico conta sobre as primeiras impressões e a responsabilidade junto do time. “Nesses três, quatro dias de treinamento que tive com o grupo, eles estão entendendo que temos uma responsabilidade muito grande com o clube, com os torcedores e com todo mundo aqui no Brasil. E isso provoca nos jogadores muita vontade no que temos trabalhado. Isso me impressionou muito: a vontade que têm de trabalhar, de tentar reverter”, relata.

O argentino falou em tom de convocação à torcida vascaína como aliada para superar a má fase e, inicialmente, permanecer na elite nacional. “Me encanta que o público venha ver a sua equipe, que nos apoiem. Isso é fundamental para a confiança dos jogadores. É o que queremos: que a torcida nos apoie. Necessitamos do apoio do público para sair desta situação. Vamos conseguir com esforço e com muita coragem. Creio que os jogadores estão entendendo que é uma situação difícil, mas com tempo e paciência vamos poder sair desta situação”, espera.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Copa do Brasil tem mandos de campo definidos nas semifinais

Copa do Brasil tem mandos de campo definidos nas semifinais Esportes Cruzeiro homenageia ex-atacante Palhinha: ‘Eterno ídolo’

Cruzeiro homenageia ex-atacante Palhinha: ‘Eterno ídolo’ Esportes Arbitral da FFDF define os detalhes da Segundinha 2023

Arbitral da FFDF define os detalhes da Segundinha 2023 Esportes Atlético lamenta morte de Palhinha: ‘Um dos grandes do futebol brasileiro’

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.