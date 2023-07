Sergio Rochet é apresentado no Internacional: "Segui meu coração"

AR Arthur Ribeiro*

Sérgio Rochet vestirá a camisa 32 no Inter - (crédito: Ricardo Duarte)

O goleiro Sergio Rochet foi apresentado na tarde desta segunda-feira (17/7) como reforço do Internacional. O uruguaio de 30 anos foi contratado do Nacional-URU por US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 7,6 milhões na cotação atual) após ser titular da Celeste na Copa do Mundo do Catar. Formado na base do Danúbio-URU e com passagens pela Europa, o arqueiro chega para competir com John pela titularidade na meta colorada.

Especulado no Grêmio no início da temporada, Rochet admitiu conversas com o rival e explicou o motivo para fechar com o Colorado. “Eu segui meu coração. Obviamente, conheço o Inter toda a minha vida, porque estou assistindo a futebol todos os dias. E me conquistou, além do quão grande é o clube e dos títulos que conseguiu. As pessoas que jogaram aqui me falaram maravilhas que é o Inter”, disse na apresentação.

Na coletiva, o goleiro se arriscou no português, falou sobre a qualidade do grupo, o contato com outros estrangeiros da equipe e sobre as propostas que recebeu. Entre outros assuntos, Rochet também se disse preparado para a rivalidade do Gre-Nal e comparou com o clássico entre Nacional e Peñarol, que divide a capital uruguaia.

O novo camisa 32 do Colorado revelou ter uma conexão com o Inter, fator que ajudou na escolha pelo clube, e ainda acrescentou um encontro passado contra o novo time. “Quando era jovem, vim jogar aqui no Brasil a Copa Santiago. Jogamos a final contra o Inter e eu lembro que troquei a camisa com um jogador, porque eu gostava muito da cor vermelha. É uma conexão que fez eu tomar a decisão de vir para cá”, comentou.

Após vestir a camisa do AZ Alkmaar, da Holanda, e do Sivasspor, da Turquia, o goleiro retornou para o país natal para defender as cores do Nacional, clube pelo qual foi três vezes campeão uruguaio. O desempenho o credenciou para ser titular do Uruguai na Copa do Mundo, na qual atuou em três jogos, sofreu dois gols e defendeu um pênalti na vitória sobre Gana.

Nesta temporada, Rochet disputou 24 jogos e sofreu 24 gols, três dele contra o Inter, nos dois duelos entre as equipes pela fase de grupos da Libertadores. Segundo o goleiro, as boas atuações nos confrontos diretos foi o que motivou o início dos contatos com a diretoria colorada e “terminou sendo o que gostaria”. O arqueiro assinou contrato para ficar no Beira-Rio até o final de 2026.

O gerente esportivo do Inter, Magrão, afirmou que a contratação traz qualidade e experiência ao elenco. “Falar do Rochet dispensa comentários. Naquela ideia de qualificar cada vez mais o nosso grupo, a gente trouxe esse grande goleiro. Um goleiro de Copa do Mundo, com experiência internacional, e que a gente tem certeza que vem para agregar mais ainda e qualificar a nossa equipe de jogadores que temos hoje”, avaliou.

Rochet estava no Rio Grande do Sul há quatro dias e chegou a treinar com a equipe antes do confronto com o Palmeiras no último domingo (16/7). O arqueiro ainda não foi registrado no BID da CBF, mas a tendência é que seja regularizado até o próximo jogo da equipe, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, no domingo (23/7).



*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.