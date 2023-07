Saiba como foi o check-in da Seleção em Brisbane, QG do Brasil na Copa

MP Marcos Paulo Lima

As jogadoras distribuíram autógrafos para a torcida brasileira na chegada a Brisbane - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Em meio ao trauma causado pelo corte da atacante brasiliense Nycole Raysla, que falou pela primeira vez sobre a contusão, a delegação da Seleção Brasileira desembarcou nesta terça-feira em Brisbane, o QG do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo Feminina na fase de grupos. A estreia na Copa do Mundo Feminina será contra o Panamá na próxima segunda-feira (24) , às 8h (de Brasília), no Estádio Hindmarsh, em Adelaide. França e Jamaica também estão no Grupo F e entrarão em campo no domingo, em Sydney.

Um dos temas na chegada foi a baixa de Nycole e a substituição da atacante por Angelina. "A gente ficou bem triste porque sabemos do potencial da Nycole e o quão importante ela é para o grupo. A mensagem que a Pia deixa é da gratidão de todo dia acordar e agradecer porque a gente sabe o quanto é difícil chegar aonde chegamos. É muito triste ver uma companheira que não pode viver esse sonho", comentou a zagueira Rafaelle, uma das mais experientes do grupo, em entrevista à CBFTV.

A defensora deu boas vindas à substituta. "Parabéns para o trabalho que a Angelina vem fazendo com a gente. Ela está aqui desde o início, já está habituada ao fuso horário e só poder nos ajudar pelas funções que ela faz no campo. ela é uma merecedora também", disse Rafaelle. "A gente vai levar a Nycole com a gente da estreia até a final nos nossos pensamentos. Vamos levar o foco, a foça e a habilidade dela. Ficamos tristes por ela não estar fisicamente, mas a força dela vai estar em nossos corações", concluiu.

O desembarque em Brisbane teve apoio da torcida brasileira, autógrafos e alguns mimos para as jogadoras nos quartos do hotel Best Western North Lakes. As jogadoras receberam uma flâmula, medalha personalizada e um quadro confeccionado pela design gráfica Pilar Feldman.

Brisbane funcionará como concentração do Brasil na fase de grupos. A Seleção viajará na véspera de cada partida e passará por Adelaide, Brisbane e Melbourne na etapa classificatória da competição. Se for ao ao mata-mata, o Brasil deixará Brisbane e passará a circular pelas sedes dos duelos pelas oitavas, quartas, semi e final caso siga avançando no torneio.

O primeiro treinamento do Brasil em Brisbane será nesta quarta-feira (19), no Moreton Bay Central Sports Complex.

Uniformizada com a alfaiataria produzida pela grife Animale, as jogadoras da Seleção Brasileira fizeram check-in recepcionadas por uma carta de boas vindas do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

"Nossa craque, parabéns, bem-vinda à Copa do Mundo Feminina Fifa Austrália Nova Zelândia 2023! A CBF tem muito orgulho em ter você vestindo essa camisa tão cheia de histórias, lutas e conquistas! Muito obrigado por toda sua dedicação para chegar até aqui. Vamos juntos mostrar nossa força dentro e fora de campo. Nossa torcida é por vocês, é pela primeira estrela, chegou a hora de ganhar o mundo!", escreveu o dirigente.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.