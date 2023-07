Nycole Raysla sobre lesão que a tirou da Copa: "Eu não vou desistir"

FA Francisco Artur

Cortada da seleção brasileira por causa de uma entorse no tornozelo, a atacante Nycole Raysla desabafou nas redes sociais sobre a impossibilidade de disputar a Copa do Mundo. Por meio de um texto em seu perfil no Instagram, ela confessou estar frustrada com sua ausência no torneio, mas afirmou que não irá desistir.

"Mais uma vez Deus me mostrando que o tempo dele talvez não seja o mesmo que o meu. E eu estou aqui, pra te dizer, Deus, que mesmo me sentindo frustrada e sem entender, eu confio nos seus planos. Há algumas semanas, recebi a notícia mais feliz da minha vida e hoje, algumas semanas depois, talvez a mais triste, mas é assim, coisas boas e menos boas acontecem todos os dias, e a vida precisa continuar. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui, saibam que é só uma pequena interrupção do sonho, mas eu não vou desistir. Agradeço ao grupo pela oportunidade, desejo a todas uma ótima Copa e tenham certeza que eu e milhares de pessoas confiam em vocês para trazerem a nossa tão sonhada estrela!", escreveu a atacante.

Brasiliense, Nycole Raysla tem 23 anos e foi cortada da Copa do Mundo pela técnica Pia Sundhage no início da tarde desta terça-feira (18/7) na Austrália, virada de noite de segunda (17/7), no Brasil. O departamento médico da CBF informou que a jogadora sofreu um entorse no tornozelo esquerdo durante o jogo treino contra um time sub-15 masculino, em Gold Coast, e não terá tempo hábil de recuperação.



O Brasil entrará em campo no dia 24 de junho, contra a equipe do Panamá. A Copa do Mundo começará nesta quinta-feira (20/7), na Austrália e na Nova Zelândia.

A meia Angelina será a substituta de Nycole. Ela fazia parte da lista das três suplentes levadas pela treinadora sueca para a Austrália. O clima no embarque do elenco para a cidade sede do primeiro jogo foi triste e de muita consternação diante do corte da brasiliense. A atleta deixou a concentração de muletas depois de ter sido um dos destaques da goleada contra o Chile.

