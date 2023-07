Huck revela que narradora da Globo foi bailarina da Xuxa e do Faustão

NA No Ataque - Estado de Minas

Renata Silveira, já foi dançarina do Faustão e da Xuxa, ambos na TV Globo. "Já fui bailarina da Xuxa, já dancei em diversos programas, novela… e nunca imaginei que ia ser uma narradora", disse a narradora - (crédito: Divulgação/ Globo)

O apresentador Luciano Huck revelou que a narradora Renata Silveira já foi bailarina dos programas do Faustão e da Xuxa, ambos na TV Globo.

Durante a atração de domingo, o apresentador mostrou um vídeo da narradora durante uma apresentação da música Camaro Amarelo, da dupla Munhoz e Mariano.



“Já fui bailarina da Xuxa, já dancei em diversos programas, novela… e nunca imaginei que ia ser uma narradora”, disse a narradora.

Renata explicou o motivo de ter se tornado narradora.

“Virei narradora em 2014, quando a Rádio Globo lançou um concurso chamado ‘Garota da Voz’, só pra mulheres. Na época, estava fazendo pós em jornalismo esportivo, com dificuldade de achar estágio na área. Nunca imaginei que ia dar certo como narradora, nunca imaginei fazer isso, até porque nunca tinha visto uma mulher narrar um jogo de futebol.”

