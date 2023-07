Quem é Antônia, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

SC Sofia Cunha - No Ataque

Aos 29 anos, a lateral Antonia Ronnycleide disputará a Copa do Mundo pela primeira vez - (crédito: Reprodução/ Thais Magalhães/CBF)

Antônia é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A lateral é natural de Riacho de Santana, no Rio Grande do Norte, e começou a carreira por lá, no futsal. Atualmente, defende o Levante UD, da Espanha, e jogará o mundial pela primeira vez.

Trajetória de Antônia



A carreira de Antônia no campo começou em Valinhos, no interior de São Paulo. Antes, a lateral jogava futsal, modalidade que conheceu ainda na escola. No futebol de salão, atuou por clubes do estado natal, Portuguesa-SP, São Bernardo-SP e São José-SP. Em 2016, foi convidada para jogar a Copa Juventus de futebol de campo pelo Valinhos.

Depois da primeira experiência, Antônia não deixou mais os gramados. No início da carreira, teve passagens pela Ponte Preta-SP, pelo Corinthians-SP e pelo Osasco Audax-SP. No Osasco, em 2017, conquistou a Copa Libertadores. Em 2018, a lateral foi contratada pelo Iranduba-AM e conquistou o Campeonato Amazonense. No ano seguinte, foi para o São Paulo.

Na temporada 2019/2020, a lateral deu início à carreira internacional em clubes. Foi para o Madrid CFF, da Espanha, e ficou por três anos. Em 2022, foi contratada pelo Levante UD, outro clube espanhol.

Antônia é uma defensora versátil e pode atuar tanto na zaga quanto na lateral. Pia Sundhage, técnica da Seleção Brasileira, utiliza a potiguar no lado do campo.

Trajetória de Antônia na Seleção



Aos 29 anos, a lateral disputará a Copa do Mundo pela primeira vez. A zagueira vestirá a camisa 2.

Antônia defende a Seleção Brasileira desde 2020. Ela já atuou em alguns campeonatos e também em amistosos. Em 2022, venceu a Copa América.

Em novembro de 2022, durante uma partida amistosa contra o Canadá, Antônia sofreu uma lesão no menisco do joelho direito. Ela passou por cirurgia em janeiro deste ano e retornou aos gramados em março, pelo Levante.

Reação da lateral à convocação



Antônia assistiu à convocação ao lado dos familiares. Eles se emocionaram quando o nome foi cantado por Pia.

Tonha, Tonha, Tonha… ????



Ficha pessoal

Nome: Antonia Ronnycleide da Costa Silva;

Data de nascimento: 26/04/1994;

Naturalidade: Riacho de Santana (Rio Grande do Norte);

Altura: 1,68m;

Posição: Lateral;

Clube atual: Levante UD (Espanha);

Clubes que já passou por: Ponte Preta-SP, Corinthians-SP, Osasco Audax-SP, Iranduba-AM, São Paulo-SP, Madrid CFF (Espanha) e Levante UD (Espanha).

Número da camiseta na Copa: #2.

