Ana Marcela Cunha conquista bronze nos 5 km do Mundial de Fukuoka

A brasileira Ana Marcela Cunha posa com sua medalha de bronze após a prova feminina de natação em águas abertas de 5 km durante o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em Fukuoka em 18 de julho de 2023. - (crédito: Reprodução/ Philip FONG / AFP)

A brasileira Ana Marcela Cunha, campeã olímpica, mostrou que se recuperou bem de uma cirurgia no ombro ao conquistar a medalha de bronze na prova dos 5 km na maratona aquática realizada nesta segunda-feira (17), no Mundial de Esportes Aquáticos disputado em Fukuoka, no Japão.

Três dias depois de sua vitória nos 10 km, a alemã Leonie Beck voltou ao lugar mais alto do pódio.

Com o tempo de 59 minutos e 31 segundos, Beck venceu no sprint, superando a holandesa Sharon van Rouwendal (59 minutos e 32 segundos) e Ana Marcela, que com 59 minutos e 33 ficou perto da medalha de prata.

A brasileira, campeã olímpica da maratona aquática em Tóquio-2020 e bicampeã mundial nos 5 km, se recuperou de uma cirurgia no ombro realizada em novembro de 2022.

Outra brasileira, Viviane Junglubut, terminou a prova na sexta posição.

