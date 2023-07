MC Daniel e Mel Maia voltaram? Entenda a relação dos famosos

Od Observatório dos Famosos

MC Daniel e Mel Maia estão deixando os fãs curiosos para ser a real sobre a relação entre eles. Após o fim do namoro, muito se especula sobre uma reconciliação e atitudes do funkeiro aumentam ainda mais o burburinho.

Durante um show, o cantor falou com o público sobre a ex-namorada [ou atual] e levantou suspeitas de que o relacionamento está acontecendo novamente.

"Off pro amor, casado com a Mel Maia", disparou, ao final de uma música que cantava durante um show.

Apesar das especulações, desde o dia que foram vistos na praia juntos, Mel Maia e Daniel não confirmaram se a relação foi realmente reatada por eles.

