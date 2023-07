Summer League 2023 termina com brasileiros bem e Cavaliers campeão

AR Arthur Ribeiro*

Cleveland Cavaliers faz campanha invicta e é campeão da Summer League - (crédito: Bart Young/NBAE via Getty Images)

Trio de brasileiros em quadra, altos e baixos de promessas e Cleveland Cavaliers campeão invicto marcaram a edição 2023 da Summer League da NBA. O torneio acabou na noite desta segunda-feira (17/7). A competição de pré-temporada da maior liga de basquete do mundo conta com a participação de todas as 30 franquias e elencos formados majoritariamente por calouros, segundo anistas e agentes livres em busca de um contrato em algum time.

A partida final teve frente a frente as duas equipes até então invictas na competição, Houston Rockets e Cleveland Cavaliers. Os texanos pouparam os destaques Jabari Smith Jr., Tari Eason e Amen Thompson ao longo da competição eforam superados por 99 x 78. O Cavs, liderados pelo trio Sam Merrill, Emoni Bates e Isaiah Mobley, coroou a campanha perfeita com o primeiro título da Summer League para a franquia.

Expectativa com os calouros

Grande nome da competição, Victor Wembanyama, pivô selecionado pelo San Antonio Spurs com a primeira escolha do último draft, fez apenas dois jogos, porém com desempenhos bem distintos. Na estreia, em derrota contra o Charlotte Hornets, o francês de 2,26m marcou nove pontos, com apenas dois acertos em 13 arremessos, além de 8 rebotes e 5 tocos. Na vitória contra o Portland Trail Blazers, Wemby se recuperou com 27 pontos, 12 rebotes, 3 tocos e 64,3% de aproveitamento nos chutes (9 de 14).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por San Antonio Spurs (@spurs)

Scoot Henderson e Amen Thompson, armadores escolhidos na 3ª e 4ª escolha geral por Portland e Houston, respectivamente, tiveram campanhas encerradas na primeira partida. A dupla saiu machucada antes do final do confronto de estreia entre os dois e foram cortados do restante da Summer League.

Outro nome cercado de expectativa era Brandon Miller, a segunda escolha do draft pelo Charlotte Hornets. O jovem ala jogou três partidas e teve médias de 17,3 pontos e 8,3 rebotes antes de ser poupado para os últimos confrontos.

Brasileiros em quadra

Com Gui Santos, ala do Golden State Warriors, Yago Mateus, armador do Chicago Bulls, e Márcio Santos, ala-pivô do Atlanta Hawks, o Brasil teve três atletas na Summer League 2023. O trio está na lista de pré-convocados do técnico Gustavo De Conti para a Copa do Mundo de Basquete, programada para 25 de agosto e 10 de dezembro nas Filipinas, Japão e Indonésia.

Nascido em Brasília, Gui participou da competição pela segunda vez após ser selecionado na 55ª escolha do draft de 2022. O ala foi o segundo maior pontuador do Warriors na competição, com 18,5 pontos, e ainda pegou 6,5 rebotes de média nas quatro partidas disputadas. Apesar do bom desempenho, o jovem de 21 anos deve seguir no Santa Cruz Warriors, afiliada do Golden State na liga de desenvolvimento da NBA, a G-League.

Depois de ser campeão e eleito o melhor jogador da liga alemã de basquete, o armador Yago Mateus, de 24 anos, foi chamado pelo Chicago Bulls para competir na liga de verão. Em quadra por quatro jogos, o ex-Flamengo e Paulistano teve média de 8,3 pontos e 4,5 assistências por partida. Agora, Yago parte para o Estrela Vermelha, atual tetracampeão da Sérvia, em contrato válido por três anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yago Mateus (@yagomateus02)

Diferente dos compatriotas, Márcio Santos recebeu menos oportunidades para mostrar o talento durante a Summer League. O ala-pivô disputou apenas uma das cinco partidas do Atlanta Hawks no torneio. Em 20 minutos de jogo na derrota para o Dallas Mavericks, ele fez dois pontos e pegou seis rebotes. Aos 20 anos, Márcio tem contrato até julho de 2024 com o Franca e retorna para a equipe paulista, na qual foi bicampeão do NBB.

Premiados

Apesar da derrota na final, o calouro Cam Whitmore, selecionado pelo Houston Rockets com a 20ª escolha do último draft, ganhou o prêmio de jogador mais valioso da Summer League. Com média de 19,3 pontos, 5,2 rebotes e 2,5 roubadas em seis jogos, Whitmore também foi eleito para o primeiro time ideal do torneio – seleção formada pelos destaques do campeonato. Completam a equipe os armadores Keyonte George, do Utah Jazz; e Sam Merrill, do Cavaliers; e os alas Orlando Robinson, do Miami Heat; e Hunter Tyson, do Denver Nuggets.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Houston Rockets (@houstonrockets)

Em razão de um empate na votação entre Max Christie, do Los Angeles Lakers, e Xavier Moon, do Los Angeles Clippers, o segundo time conta com seis jogadores. Além da dupla das franquias angelinas, completam a equipe Javon Freeman-Liberty, do Bulls; Emoni Bates, do Cavaliers; Jalen Wilson, do Brooklyn Nets; e Jabari Smith Jr., do Rockets.

Isaiah Mobley's MONSTER double-double (28 PTS, 11 REB) earns him the #NBA2KSummerLeague Championship MVP! pic.twitter.com/VFaDR2BJOg — NBA (@NBA) July 18, 2023

O último prêmio da Summer League ficou com Isaiah Mobley, pivô do Cleveland Cavaliers selecionado na 49ª posição do draft de 2022 e eleito o melhor jogador da final. Irmão de Evan Mobley, ala-pivô titular da equipe principal do Cavs, o atleta de 23 anos teve 28 pontos e 11 rebotes na decisão contra o Rockets.

Isaiah Mobley's MONSTER double-double (28 PTS, 11 REB) earns him the #NBA2KSummerLeague Championship MVP! pic.twitter.com/VFaDR2BJOg — NBA (@NBA) July 18, 2023

Volta da NBA

A temporada 2023/24 da NBA está marcada para começar em 24 de outubro e irá até 14 de abril, quando encerra a fase regular. A liga ainda não divulgou o calendário oficial de jogos, mas foi anunciada a criação de um torneio especial que será disputado ao longo da edição e renderá um prêmio em dinheiro ao vencedor.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.