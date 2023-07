Casa do ex-piloto Emerson Fittipaldi é invadida e R$ 1,3 milhão é levado

CB Correio Braziliense

Nesta semana, a casa do ex-piloto Emerson Fittipaldi, de 75 anos foi invadida por assaltantes na Itália. Os assaltantes conseguiram levar itens valiosos como joias e ouro local, resultando em um prejuízo no valor de 250 mil euros — equivalente a R$ 1,3 milhão.



De acordo com o jornal italiano Corriere della sera, Emerson não estava no local na hora do roubo, mas os responsáveis pela investigação tiveram acesso ao momento exato por ajuda de câmeras existentes na área.

As autoridades italianas investigam o caso, mas até o momento não identificaram os assaltantes.



O bicampeão de Fórmula 1 é brasileiro, nascido em São Paulo, mas possui dupla cidadania e vive há anos com a família na região do Lago de Garda — localizada no norte da Itália. Em 2022 ele concorreu a uma vaga no senado do país.



