Freixo: "Quem pode me tirar da presidência da Embratur é Lula"

AM Ândrea Malcher

Freixo sobre o novo ministro: "Minha relação com Celso Sabino é a melhor possível. A gente foi amigo no Congresso, trabalhamos juntos em diversos projetos" - (crédito: Carlos Vieira/CB)

Em meio às pressões do Centrão por mais espaço no governo, o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, afirmou nesta quarta-feira (19/7) que somente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode tirá-lo do cargo.



"Quem me colocou na presidência da Embratur foi o presidente, quem pode me tirar da presidência da Embratur é o presidente Lula. Tenho muita tranquilidade nesse debate. O que me cabe é trabalhar", declarou Freixo em entrevista à GloboNews.

O União Brasil recebeu o Ministério do Turismo em troca de apoio da legenda no Congresso, com a deputada Daniela Carneiro (RJ) ocupando o posto de ministra. Ela pediu junto à Justiça Eleitoral para mudar para o Republicanos. O União Brasil começou a pedir a remoção da ministra e colocou o paraense Celso Sabino à frente da pasta. Agora, a sigla quer o cargo de Freixo na Embratur.

"Minha relação com Celso Sabino é a melhor possível. A gente foi amigo no Congresso, trabalhamos juntos em diversos projetos. Já conversei com Celso depois que ele assumiu", comentou o presidente da Embratur. "Entendo a relação de governança, fui deputado, líder da oposição em relação ao governo passado. Tem que ter governança, diálogo. Acho natural o União Brasil pedir o ministério inteiro, acho que faz parte do jogo."

Na terça (18), o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se encontrou com os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), nomes indicados pelo Centrão para assumir pastas que Lula já declarou serem inegociáveis, como Desenvolvimento Social, Saúde e Esportes.

