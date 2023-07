Adversário do Flamengo na Libertadores, Olimpia tem novo técnico: Arce

PM Paulo Martins*

Segunda passagem: Ex-lateral do Grêmio e do Palmeiras, Arce já trabalhou como técnico Olimpia

A dança das cadeiras continua intensa antes da largada das oitavas de final da Libertadores, com início em 1º de agosto. Depois da demissão do uruguaio Diego Aguirre, na quarta-feira (19/7), o Olimpia anunciou na manhã desta sexta-feira (21/7) o substituto: Francisco Arce.

O mítico lateral-esquerdo paraguaio idolatrado por Grêmio e Palmeiras no futebol brasileiro inicia a segunda passagem no clube paraguaio aos 52 anos. A primeira vez como treinador do time foi em 2015. Naquele período, levou o Olimpia ao título do Torneio Clausura e caiu nas oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Independiente da Argentina.

Os clubes brasileiros são a pedra no sapato de Arce na carreira de técnico pela Libertadores. Sempre nas oitavas, o comandante jamais conseguiu desempenho melhor por causa de equipes do país carrascas do Cerro Porteño, time o qual Arce é ídolo como jogador e treinador com quatro títulos paraguaios.

A primeira eliminação contra brasileiros aconteceu na edição de 2014. Foi vítima do Cruzeiro com um 3 x 1 no agregado. Nas edições de 2020 e 2021 também ficou pelo caminho diante de times tupiniquins: 3 x 0 no marcador geral contra o Fluminense e 8 x 0 em duas goleadas sofridas contra o Palmeiras, respectivamente. O ex-jogador vinha de cinco anos de trabalho no Cerro Porteño antes de passar ao arquirrival de Assunção.



A alteração na prancheta segue uma tendência iniciada pelo Internacional. Na segunda-feira (17/7), Mano Menezes deixou o cargo para a volta de Eduardo Coudet, oficializada na quarta-feira (19/7). O argentino também assume o Colorado pela segunda vez. O time gaúcho terá o River Plate pela frente na Libertadores.

