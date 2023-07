Isaac Souza é finalista nos saltos ornamentais e carimba vaga em Paris

GB Gabriel Botelho*

Esperança do Brasil em Paris-2024, o carioca Isaac Souza, de 24 anos, treina e mora no Rio de Janeiro - (crédito: Saltos Brasil / Divulgação)

Isaac Souza, atleta dos saltos ornamentais, é mais um brasileiro garantido nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na madrugada desta sexta-feira (21/7), Isaac alcançou a classificação para a final da plataforma de 10m no Mundial de Esportes Aquáticos, em Fukuoka, no Japão. Assim como os outros 11 finalistas, o carioca está garantido no megaevento marcado para a França de 26 de julho a 11 de agosto.

Depois dos seis saltos obrigatórios, os quais lhe resultaram um montante de 418.95 pontos, o brasileiro finalizou a disputa na 11ª colocação e chegou à decisão. A final está marcada para a manhã deste sábado (22/7), a partir das 6h30.

"Mais um Jogos Olímpicos para a carreira. Sabia que seria uma competição bem complicada, então precisei extrair o melhor para conseguir a vaga. Agora tem a final, no sábado, e peço muito a torcida de todos no Brasil", comentou Isaac. Ele viveu a primeira experiência olímpica em Tóquio-2020.

A vaga na final do Mundial enos Jogos de Paris veio depois de duas fases preliminares. Após dois saltos mais simples, no qual avançou com certa tranquilidade para garantir uma das 18 vagas na primeira fase com 420.15 pontos, Isaac incrementou a qualidade técnica nas exibições posteriores e alcançou a pontuação necessária para se classificar para a final.

A confirmação das vagas ficou pendente para o último salto. Isaac fechou na 11ª colocação, a penúltima das 12 de acesso para a decisão. Esta será a primeira final do atleta na plataforma de 10m em um Mundial de Esportes Aquáticos. Ex-atleta da ginástica artística, Isaac está em busca do que seria a primeira medalha de ouro da trajetória nos saltos.

Além de ter finalizado o último Mundial de Saltos Ornamentais, em 2019, em Gwangju, na Coreia do Sul, na 13ª posição, e em 2022, em Budapeste, na 22ª, Isaac alcançou o primeiro pódio da história do país nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019. Há quatro anos, ganhou medalha de bronze na plataforma de 10m sincronizada. Em 2021, nos Jogos de Tóquio, terminou em 20º. "A final será muito difícil. Vou manter minha série e fazer o melhor para representar o Brasil", projetou.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima