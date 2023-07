Flamengo passa sufoco e empata no fim com o América-MG no Maracanã

CB Correio Braziliense

Victor Hugo comemora após empate no fim - (crédito: Gilvan de Souza / Flamengo)

Com mais de 65 mil torcedores presentes no Maracanã neste sábado (22/7), o Flamengo sofreu para ficar apenas no 1x1 contra o América-MG, em jogo da 16ª rodada do Brasileirão.

Com a pior defesa do campeonato, o Coelho entrou em campo como lanterna e por pouco não venceu o vice-líder Flamengo. No começo do jogo, o time da casa que tem o melhor ataque do campeonato até animou a multidão rubro-negra. Além da escalação do quarteto histórico, formado por Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, o Flamengo começou bem.

Gerson teve uma chance claríssima logo no comecinho do jogo, após uma pressão na saída de bola puxada por Gabi. Ribeiro roubou a bola pela direita e cruzou para Gerson, que cabeceou em cima do goleiro Mateus Pasinato, que deu rebote. O camisa 8, livre, chutou novamente em cima do arqueiro americano.



O Flamengo ainda teve outra grande chance. Em lançamento de Everton Ribeiro, Bruno Henrique acionou Arrascaeta pela esquerda, dentro da grande área, mas Pasinato impediu que a cavadinha de Arrasca tivesse o rumo do gol ou dos pés de Gabi, que pedia a bola no segundo pau.

Após essas jogadas, o rubro-negro manteve domínio até meados dos 30 minutos, mas pecou por preciosismo. Os jogadores do time carioca perdiam chances de finalizar tentavam ‘entrar com bola e tudo’.

O América passou a ter oportunidades no primeiro tempo, assustou o Flamengo em boa parte da parte final do primeiro tempo.

Na segunda etapa o jogo foi equilibrado, mas o Coelho teve mais chances de gol. Até que, aos 29 minutos, Rodrigo Varanda chegou a abrir o placar, mas estava em posição ilegal. O gol foi anulado pelo VAR. O lance invalidado não esmoreceu o ímpeto do Coelhão que ficou à frente do placar aos 39 da etapa final. Felipe Azevedo aproveitou um corte parcial da zaga do Flamengo e fuzilou na entrada da área. América 1x0 Flamengo.

Após o gol, o Mengão passou a pressionar de forma completamente descoordenada. O time virou um deserto de ideias e passou a apostar tudo na bola alçada na área. Até que, aos 49 minutos, já nos acréscimos, Arrascaeta bateu falta da intermediária e Victor Hugo testou de cabeça no ângulo.

E assim terminou, Flamengo 1x1 América. Com o resultado, o time da Gávea segue na segunda posição, com 11 pontos atrás do Botafogo, líder isolado do campeonato, que joga amanhã contra o Santos.

Já o América saiu parcialmente da lanterna com o empate, e ocupa a 19ª posição.