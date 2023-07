Guia da Rodada 16 do Brasileirão: jogos, escalações e onde assistir

PM Paulo Martins*

Guia do Brasileirão - (crédito: Guia do Brasileirão)

Em clima de Copa do Mundo Feminina do outro lado do mundo — na Austrália e na Nova Zelândia — os pontos corridos continuam para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada deste sábado (22/7) até segunda-feira (24/7). A jornada será completa, diferentemente da anterior, com a ausência de quatro clubes devido aos compromissos de Corinthians e América-MG nas quartas da Copa do Brasil.

Para o fim de semana, a movimentação no mercado de técnicos é uma das temáticas a observar. No Sul, o Inter trocou o atual vice-campeão, Mano Menezes, pelo argentino Eduardo Coudet —líder em parte da campanha de 2020, antes de ir à Espanha. No Rio de Janeiro, serão oficiais as estreias do botafoguense Bruno Lage e do vascaíno Ramón Díaz.

Outro destaque é a sequência de partidas até as copas internacionais, salvo para Corinthians, Flamengo, Grêmio e São Paulo. Todos entrarão em campo no meio de semana pelas semifinais da Copa do Brasil. Confira o passo a passo de mais uma volta da corrida maluca pelo título.

Flamengo x América-MG

A caça rubro-negra ao líder Botafogo tem o lanterna do campeonato pelo caminho. Vindo de dois empates, o Flamengo permitiu uma abertura total de 12 pontos na segunda colocação, podendo poupar para focar no Grêmio pelas semis da Copa do Brasil. O Coelho, com um jogo a menos, busca rebalancear a temporada e a lógica de ir bem nos mata-matas (incluindo classificação contra o Colo-Colo pela Sul-Americana) e mal nos pontos corridos, com a diferença para a saída do Z-4 em quatro pontos.

Data: sábado (22/7), às 16h

Local: Maracanã

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Victor Hugo, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

América-MG

Mateus Pasinato; Marcinho, Éder, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Cascardo, Alê, Emmanuel Martínez e Juninho; Mastriani. Técnico: Vagner Mancini

Palmeiras x Fortaleza

Ainda na crise da falta de reforços, o Palestra procura voltar ao G-4, além de cortar uma grande seca nas competições nacionais. O time de Abel Ferreira não vence desde a volta da Data Fifa, em sequência iniciada há um mês, desde a queda da invencibilidade no 1 x 0 sofrido diante do Bahia. Dois pontos atrás, o Leão do Pici deseja entrar no G-6 pela primeira vez, em ascensão interrompida pelas duas derrotas nos últimos três jogos, para Flamengo e Cuiabá.

Data: sábado (22/7), às 16h

Local: Allianz Parque

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações

Palmeiras

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Endrick. Técnico: Abel Ferreira

Fortaleza

João Ricardo; Titi, Benevenuto e Brítez; Yago Pikachu, Zé Welison, Caio Alexandre, Tomás Pochettino; Marinho, Lucero e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Bahia x Corinthians

A proximidade da zona de rebaixamento foi aliviada do lado alvinegro pelas classificações nas Copas do Brasil e Sul-Americana. Entretanto, a três pontos da zona de rebaixamento, os paulistas não contam com o principal jogador, Roger Guedes, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. O Tricolor de Aço é o primeiro time fora da degola, a um ponto da 17ª posição. Vem de três derrotas e um empate nos últimos compromissos.

Data: sábado (22/7), às 18h30

Local: Fonte Nova

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações

Bahia

Marcos Felipe; Cicinho, Gabriel Xavier, Kanu e Ryan; Rezende e Acevedo; Ademir, Cauly e Thaciano; Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Fausto Vera, Renato Augusto e Matías Rojas; Matheus Araujo e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Cuiabá x São Paulo

Vivo em três frentes, ao lado do Flamengo, o Soberano ocupa o G-4 e lida com o dilema da durabilidade do elenco. Para o confronto no Mato Grosso, o técnico Dorival Júnior não terá nomes importantes como Pablo Maia e Gabriel Neves, entregues ao departamento médico às vésperas do primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil diante do Corinthians. O Dourado tem um conforto de sete pontos para a área de descenso, mas é um dos piores visitantes da Série A, sendo um dos três com somente um triunfo.

Data: sábado (22/7), às 18h30

Local: Arena Pantanal

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Denilson, Fernando Sobral e Raniele; Jonathan Cafu, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Alisson; Wellington Rato, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Grêmio x Atlético-MG

Único time do G-6 com duelo pendente, o Imortal busca somar pontos para ter um bom cenário no Nacional antes de receber o Flamengo pela Copa do Brasil. Será o primeiro duelo pelo Brasileirão desde a queda no confronto direto para o Botafogo. Em meio à incerteza sobre a permanência de Luis Suárez, desejo do Inter de Miami, o tricolor está em situação incômoda. O Galo terá um desfalque na tentativa da primeira vitória de Felipão com o time mineiro: suspenso, Guilherme Arana não joga e o zagueiro Maurício Lemos deve ser improvisado.

Data: sábado (22/7), às 21h

Local: Arena do Grêmio

Transmissão: SporTV e Premiere

Prováveis escalações

Grêmio

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cristaldo e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Atlético-MG

Everson; Mariano, Igor Rabello, Jemerson e Mauricio Lemos; Battaglia, Edenílson, Alan Franco e Igor Gomes; Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari



Santos x Botafogo

O ponteiro da competição tem a estreia do novo técnico na competição. Após a saída de Luís Castro e a breve passagem interina de Cláudio Caçapa, Bruno Lage terá a primeira experiência nos pontos corridos diante de um rival em absoluta crise: com episódios de indiretas internas no elenco durante a semana, o Peixe vem de quatro derrotas em cinco partidas, além de não ter a força do torcedor, em uma Vila Belmiro vazia por punição após o clássico contra o Corinthians.

Data: domingo (23/7), às 16h

Local: Vila Belmiro

Transmissão: Globo e Premiere

Prováveis escalações

Santos

João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Sandry, Dodi, Mendoza, Lucas Lima e Lucas Braga; Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra.

Botafogo

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Luís Henrique e Tiquinho Soares. Técnico: Bruno Lage



Bragantino x Internacional

Cheio de novidades, o Colorado tem uma visita complicada na viagem até Bragança Paulista, sobretudo pelo rival. Enquanto busca engrenar na competição, com mudanças no elenco e no banco de reservas (sobretudo com a volta de Eduardo Coudet), o Massa Bruta está na porta do G-6 pedindo passagem em um trabalho sólido para ser incômodo aos demais clubes que almejam grandes objetivos, cumprindo, de momento, uma demanda à altura da dificuldade do certame.

Data: domingo (23/7), às 16h

Local: nabi Abi Chedid

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações

Bragantino

Cleiton; Aderlan, Luan Freitas, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Ramires e Lucas Evangelista; Bruninho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Internacional

John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Aránguiz, De Pena e Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Cruzeiro x Goiás

Estacionado no meio da tabela, o time celeste volta a jogar em casa enfrentando incertezas depois de um começo positivo na gestão do técnico Pepa encarando a primeira queda de produtividade. O Esmeraldino procura deixar a zona de rebaixamento, a um ponto de deixar a área indesejada, apesar de acumular três quedas e um empate nos quatro jogos mais recentes.

Data: domingo (23/7), às 16h

Local: Independência

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações

Cruzeiro

Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Stênio. Técnico: Pepa

Goiás

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Willian Oliveira, Luis Oyama, Guilherme Marques, Alesson e Vinicius; Diego Gonçalves. Técnico: Armando Evangelista.

Vasco x Athletico-PR

O Gigante da Colina vem com mudanças na tentativa de deixar a parte mais baixa da classificação. O time está inspirado no mercado internacional, mais precisamente, na língua espanhola. O clube vendeu o atacante Pedro Raul ao Toluca, do México. Em contrapartida, recebeu o técnico argentino Ramón Díaz e o volante chileno Gary Medel, novidades para o duelo contra o Furacão. O time rubro-negro segue focado em evoluir posições no Nacional antes de encarar o Bolívar pela Libertadores.

Data: domingo (23/7), às 18h30

Local: Arena Castelão

Transmissão: SporTV e Premiere

Prováveis escalações

Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Capasso, Léo e Paulo Henrique; Medel, Jair e Marlon Gomes; Figueiredo, Gabriel Pec, e Alex Teixeira. Técnico: Ramón Díaz

Athletico-PR

Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho e Christian; Vitor Bueno, Vitor Roque e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho

Coritiba x Fluminense

O otimismo faz parte do duelo de fechamento da rodada. O Flu retomou o bom futebol e os resultados positivos. Está a um gol de saldo do São Paulo para ingressar no G-4. O Coxa deixou a lanterna da competição. Até pouco tempo, era o único time sem vencer. Vem de dois triunfos e um empate. Aparece a dois pontos de escapar da zona de descenso.

Data: segunda-feira (24/7), às 19h

Local: Arena do Grêmio

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações

Coritiba

Gabriel; Natanael, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Bruno Gomes, Matheus Bianqui (Andrey) e Marcelino Moreno; Robson, Rodrigo Pinho e Alef Manga. Técnico: Thiago Kosloski

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Matheus Martinelli, Jhon Arias, Ganso e Lima; Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima