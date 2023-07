Brasileirão só tem menos técnicos estrangeiros do que Inglês e Boliviano

GB Gabriel Botelho*

Eduardo Coudet é um dos 11 técnicos estrangeiros no Campeonato Brasileiro, recorde na história da competição e dois atrás dos 13 empregados no Campeonato Inglês - (crédito: Ricardo Duarte/Internacional)

O Campeonato Brasileiro só tem menos técnicos estrangeiros do que os campeonatos Inglês, Boliviano e Peruano na comparação entre as principais ligas nacionais da Europa e da América do Sul. É o que mostra o levantamento do Correio Braziliense no mapeamento das nacionalidades dos profissionais empregados em competições de primeira divisão dos dois continentes.

A volta do técnico argentino Eduardo Coudet ao Internacional estabeleceu uma nova ordem na história do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez, a Série A tem mais treinadores estrangeiros do que locais nas principais cadeiras das comissões técnicas. Entre os 20 profissionais do campeonato, 11 são naturais de outras nacionalidades e nove brasileiros.

O número máximo computado anteriormente era dividido, 10 de cada lado. Até o mês de junho de 2023, no entanto, o dado havia voltado a uma certa proximidade, com nove estrangeiros contra 11 brasileiros.

Com a saída de Maurício Barbieri do Vasco, e de Mano Menezes do Internacional, ambos deram lugar aos argentinos Ramón Díaz e Eduardo Coudet, respectivamente. Consequentemente, a estatística mudou.

Entre os 11 estrangeiros, os portugueses são maioria: sete no total. Bruno Lage (Botafogo), Abel Ferreira (Palmeiras), Pedro Caixinha (Red Bull Bragantino), Pepa (Cruzeiro), Antônio Oliveira (Cuiabá), Renato Paiva (Bahia) e Armando Evangelista (Goiás) são os representantes da Terra de Camões.

O Brasileirão deste ano também contou com Luis Castro (ex-Botafogo) eIvo Vieira (ex-Cuiabá). Os quatro restantes são argentinos: Jorge Sampaoli (Flamengo), Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza), Ramón Díaz (Vasco) e Eduardo Coudet (Internacional).

Nos últimos 20 anos, 65 treinadores importados trabalharam no Brasil. No mesmo recorte, as equipes com mais estrangeiros contratados foram Atlético-MG, Flamengo, Internacional e São Paulo, com cinco cada.

Brasileirão x Ligas Europeias

A maioria estrangeira no Brasileirão não é algo visto com certa frequência em outras ligas mundo afora, ao menos em grandes campeonatos europeus e da América do Sul.

Levantamento do Correio Braziliense aponta que, em comparação às cinco principais ligas do Velho Continente e às nações federadas de maneira permanente na Copa Libertadores da América, o Brasil é a quarta nação com maior quantidade de treinadores estrangeiros em relação aos da casa nas respectivas primeiras divisões.

O Brasileirão fica atrás apenas da Peru Liga 1 com 12 gringos em total de 16 profissionais, do Torneo Apertura da Bolívia (13) entre 17, e da Premier League da Inglaterra (13 de 20). A LigaPro Betcris do Equador também tem 11 nascidos no exterior entre os 16 técnicos ativos.

Alemanha, França, Itália, Espanha, Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai mantêm mais treinadores nacionais do que estrangeiros em relação à primeira divisão do Brasileirão.

Confira a distribuição de técnicos estrangeiros nas ligas citadas

Brasil

Estrangeiros: 11

Portugal:

Bruno Lage, Botafogo

Abel Ferreira, Palmeiras

Pedro Caixinha, RB Braga

Pepa, Cruzeiro

Antonio Oliveira, Cuiabá

Renato Paiva, Bahia

Armando Evangelista, Goiás

Argentina:

Jorge Sampaoli, Flamengo

Juan Pablo Vojvoda, Fortaleza

Eduardo Coudet, Internacional

Ramón Díaz, Vasco da Gama

Brasileiros : 9

Renato Gaúcho, Grêmio

Dorival Júnior, São Paulo

Fernando Diniz, Fluminense

Wesley Carvalho, Athletico-PR (interino)

Luiz Felipe Scolari, Atlético-MG

Paulo Turra, Santos

V. Luxemburgo, Corinthians

T. Kosloski, Coritiba (interino)

Vagner Mancini, América-MG

EUROPA

Premier League - 13 estrangeiros

Bundesliga - 6 estrangeiros

Ligue 1 - 8 estrangeiros

Serie A italiana - 4 estrangeiros

La Liga - 4 estrangeiros

AMÉRICA DO SUL

Campeonato Argentino - 0 estrangeiros

Campeonato Chileno - 10 estrangeiros

Campeonato Colombiano - 5 estrangeiros

Campeonato Equatoriano - 11 estrangeiros

Campeonato Paraguaio - 4 estrangeiros

Campeonato Peruano - 12 estrangeiros

Campeonato Uruguaio Clausura e Apertura - 1 estrangeiro

Campeonato Venezuelano - 2 estrangeiros

Campeonato Boliviano - 13 estrangeiros

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.