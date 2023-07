Norris quebra troféu de Verstappen no pódio do GP da Hungria

PM Paulo Martins*

(L-R) Second placed McLaren's British driver Lando Norris, winner Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen and third placed Red Bull Racing's Mexican driver Sergio Perez celebrate on the podium after the Formula One Hungarian Grand Prix at the Hungaroring race track in Mogyorod near Budapest on July 23, 2023. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP) - (crédito: AFP)

Uma cena inesperada e cômica tomou conta do pódio do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, no último domingo (23/7), em Hungaroring. Na comemoração clássica quando fica no top 3, Lando Norris, da McLaren, quebrou o troféu do vencedor da prova, Max Verstappen, da Red Bull.

Na abertura do champanhe, ele aplica pressão na garrafa, que bate no chão, fazendo a tampa e o líquido subirem alto, em uma marca registrada do piloto inglês. Ao ter usado o palco do colega holandês, a taça de cerâmica húngara balançou e caiu com a base se rompendo do restante do prêmio.

De modo descontraído, ambas equipes brincaram com a situação nas redes sociais e durante os festejos pós-corrida. O triunfo marcou um recorde para a Red Bull: a 11ª vitória consecutiva iguala as 11 vitórias da McLaren em 1988, com Ayrton Senna e Alain Prost. Em 2023, Verstappen recebeu nove bandeiradas em primeiro, com as restantes pertencentes ao mexicano Sergio Pérez. No ano da primeira conquista mundial de Senna, apenas a Ferrari de Gerhard Berger foi a equipe alheia a vencer.

Em termos de classificação, o holandês desfruta de conforto e boa vantagem às vésperas das férias de verão na Europa. São 110 pontos de diferença para o companheiro de equipe, vice-líder do certame. A F1 tem a última parada antes do recesso no próximo final de semana, com o Grande Prêmio da Bélgica, no Circuito de Spa-Francorchamps.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima