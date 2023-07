Cristo fica verde e amarelo em homenagem à Copa do Mundo Feminina

CB Correio Braziliense

Cristo Redentor - (crédito: Divulgação/CBF)

A partir das 20h30 deste domingo (23/7), o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, será iluminado nas cores verde e amarelo, em apoio à Copa do Mundo de futebol feminino. A ação busca ainda celebrar a estreia do Brasil na competição, que está marcada para segunda-feira (24/7), às 8h.

A iniciativa é uma parceria entre o Núcleo Esporte e Fé do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A Copa do Mundo feminina ocorre na Austrália e a estreia do Brasil será no Hindmarsh Stadium, em Adelaide.

A Seleção Brasileira faz parte do grupo F na Copa, junto com o Panamá, a França e a Jamaica. O primeiro jogo do Brasil será contra as panamenhas e, em seguida, a Seleção deve encarar a França, na cidade de Brisbane, no sábado (29/7). A fase de grupos será encerrada em duelo contra o time jamaicano, em Melbourne.

Taça viajou pelo Brasil

Em março deste ano, a taça da Copa do Mundo feminina esteve no Brasil. Ela foi exibida aos pés do Cristo Redentor, ao lado de nomes marcantes do futebol feminino brasileiro, como a jogadora Formiga, Aline Pellegrino, e a técnica Pia Sundhage.

O evento fez parte do Tour da Taça, iniciado em fevereiro. Depois de passar pelo Rio de Janeiro, a Taça viajou para Brasília, onde foi apresentada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em cerimônia que contou com a presença do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e da ministra do Esporte, Ana Mozer.