Vila Nova tem pior fase na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro

PM Paulo Martins*

Uma das sensações do campeonato, o Tigre vem de três jogos sem vencer e perde a liderança para o Novorizontino - (crédito: Beto Corrêa/Vila Nova)

Ao fim do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova é um dos integrantes do G-4. Com 19 rodadas disputadas, o Tigre ocupa a segunda posição e se postula ao acesso. Entretanto, a recente queda do time goiano resultou na perda da liderança na pior fase em meio à boa campanha na competição.

O jejum recorde do certame é de três jogos sem vitórias, em tropeços inesperados, resultando na perda da ponta. Após ser líder por quatro rodadas, o Tigre somou duas derrotas e um empate para perder posição pela primeira vez em sete jogos, desde a última ausência na zona de acesso, na 12ª rodada.

Os resultados negativos começaram na derrota por 1 x 0 para o Londrina, equipe da zona de rebaixamento, fora de casa, sendo seguido por queda pelo mesmo placar para o Ceará, também como visitante. No confronto mais recente, em Goiânia, o empate contra o lanterna, ABC, em 1 x 1, marca a seca recente e vigente do Colorado.

O Vila vira o turno com 10 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Está a um ponto do líder Novorizontino e a um de sair do G-4. Além disso, o clube alvirrubro ostenta a melhor defesa da segunda divisão com oito gols sofridos. A estreia no returno é no confronto direto pela ponta, no domingo (30/7), às 15h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima