Brasília Champions reunirá importantes nomes do tênis na Arena BRB

GB Gabriel Botelho*

Brasília Champions acontecerá entre os dias 28 e 29 de julho. - (crédito: Divulgação)

O Brasília Champions está de volta à capital federal. O torneio de tênis, responsável por trazer grandes nomes do esporte ao Distrito Federal, acontecerá entre os dias 28 e 29 de julho (sexta-feira e sábado), na Arena BRB.

Realizado pela Associação Brasiliense de Apoio ao Esporte (ABAE), com apoio máster da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal e o apoio do Meliá Brasil XXI, o evento, realizado pela segunda vez após a estreia em 2022, trará ex-tenistas de renome à Brasília, incluindo alguns nomes internacionais.

O espanhol Carlos Moyá, ex-número 1 do mundo e possuidor de 20 títulos na carreira, será um dos presentes. Além dele, o chileno Nicolas Massú, ex-número 9 do mundo, e o uruguaio Pablo Cuevas, campeão do Rio Open (2016) e do campeonato em duplas em Roland Garros (2008), serão alguns dos destaques estrangeiros.

Em relação à jogadores importantes, o campeonato também contará com atletas importantes. Bruno Soares, ex-número 2 do mundo em duplas e campeão do US Open (2016 e 2020) e do Australian Open (2016), assim como Thomaz Bellucci, ex-número 21 do globo e melhor tenista brasileiro no ranking mundial depois de Guga, vão estar em quadra na Arena BRB. Além deles, também comparecerá o único brasiliense do circuito profissional de tênis: Gilbert Klier Júnior.

O torneio será, para Bellucci, o primeiro após a aposentadoria. Após 18 anos de carreira, o ex-tenista pendurou a raquete no início de 2023. "Acho que será bem especial estar com essas grandes estrelas do tênis como Moyá, Massú, Cuevas, agora como ex-jogadores. Venho treinando nas duas últimas semanas para tentar chegar mais preparado. É uma sensação legal de voltar à quadra, competir novamente, sentir aquele friozinho na barriga antes de entrar na quadra", destacou, à organização do evento.

Já para Bruno Soares, o momento de encerramento da trajetória profissional aconteceu em 2022. Para ele, que participará mais uma vez do evento, o torneio será uma oportunidade para o público assistir estrelas do esporte de perto. "A expectativa é muito boa. Será um evento bem legal, não só para nós tenistas como para o público de Brasília, que terá a chance de assistir a um tênis de alto nível", afirmou.

O Brasília Champions terá dois times de três jogadores cada. Os confrontos, ademais, serão dispostos em duas partidas de simples e uma dupla por dia. O time com maior número de pontos será o vencedor. Carlos Moyá, Pablo Cuevas e Gilbert Klier Junior formarão o Time Arena BRB Mané Garrincha, enquanto Nicolas Massú, Thomaz Bellucci e Bruno Soares estarão no Time Arena BRB Nilson Nelson.



"A capital federal tem recebido grandes eventos nacionais e internacionais. A possibilidade de realizar novamente esse grande evento de tênis reforça como Brasília está preparada para os grandes eventos. Receber atletas de renome reforça ainda mais o quão preparada está Brasília", explicita Júlio César Ribeiro, secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

"O Brasília Champions é um evento que veio para ficar. Com o evento do ano passado, colocamos Brasília novamente no calendário do tênis mundial. Os amantes do tênis, mais uma vez, poderão ver grandes estrelas na Arena BRB", destacou Gelson Kleber, presidente da Associação Brasiliense de Apoio ao Esporte (ABAE).



Torneios adjacentes

Além do Brasília Champions, a Arena BRB também receberá outros dois eventos. Entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, será realizado o Festival Brasília Champions, encarregado de reunir 320 crianças e adolescentes dos Centros Olímpicos do Distrito Federal (COPs), das regiões administrativas de Estrutural, Planaltina, Samambaia e São Sebastião. Além deste, o Brasília Champions Kids também está confirmado, e acontecerá entre os dias 28 e 30 de julho. O torneio receberá crianças de 8 a 11 anos.

Os ingressos para a entrada no local do evento começaram a ser comercializados na última quarta-feira (19), e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital. Para mais informações, basta acessar o site: www.brasiliachampions.com, ou consultar @brasiliachampions, no Instagram.

Anote na agenda

Programação (sujeita a alterações):

Sexta-Feira – 28 de julho

18h – Pablo Cuevas vs. Nicolas Massú

A seguir - Carlos Moyá vs. Thomaz Bellucci

A seguir – Gilbert Klier Jr./Pablo Cuevas vs. Nicolas Massú/Bruno Soares

Sábado – 29 de julho

17h - Carlos Moyá vs. Nicolas Massú

A seguir - Pablo Cuevas vs. Thomaz Bellucci

A seguir - Gilbert Klier Jr./Carlos Moyá vs. Thomaz Bellucci/Bruno Soares



