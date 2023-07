Mbappé "foge" de proposta bilionária do Al Hilal e mantém foco na Europa

VP Victor Parrini

Enquanto o elenco do Paris Saint-Germain faz pré-temporada no Japão, Mbappé treina separado em Paris - (crédito: Pascal Pochard-Casabianca/AFP)

A situação de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain seguirá indefinida. A proposta do Al Hilal de 300 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) pelo craque francês seduziu a diretoria parisiense, mas não o camisa 7. Na avaliação nos bastidores, o salário anual de aproximadamente R$ 1 bilhão não vale a pena, pois o foco do astro é seguir desfilando pelos tapetes do futebol europeu.

Segundo a imprensa internacional e o jornalista Fabrizio Romano, especializado em mercado de transferências, o PSG aceitou a proposta. A decisão, porém, não é de competência apenas do clube. Mbappé também precisaria aceitar para sacramentar um negócio desse porte.

Fora da turnê PSG no Japão, Mbappé treina normalmente em Paris. Com contrato até 30 de junho de 2024, ele arrisca ficar sem jogar pelo restante da temporada. O cenário, porém, não assusta o jogador. Pessoas próximas ao atleta relatam que ele prefere ficar escanteado a jogar na Arábia Saudita. Nesta segunda-feira (24/7), ele atendeu fãs após a saída do CT na capital francesa e não demonstrou nenhum abalo.

A rejeição de Mbappé ao Al Hilal fecha as portas para a maior negociação do futebol mundial. Em 2017, o próprio Paris Saint-Germain desembolsou 222 milhões de euros para tirar Neymar do Barcelona. O francês se contenta em receber os valores estabelecidos no contrato, além 80 milhões de euros (R$ 419 milhões) de uma cláusula de fidelidade caso ele siga em Paris nesta temporada.

Nesse cenário, a novela envolvendo Mbappé e Paris Saint-Germain seguirá até o fechamento da janela de transferências, em 1º de setembro. O foco do jogador é seguir no futebol europeu. A prioridade dele é defender as cores do Real Madrid.