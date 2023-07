Erick Maia supera Arthur Fiu e mantém o cinturão do VMB

GB Gabriel Botelho*

Erick Maia é campeão do cinturão Volta do Mundo - Bambas (MVB) - (crédito: Divulgação )

O brasiliense Erick Maia segue como protagonista da capoeira. No último sábado (22/7), o representante do Distrito Federal manteve o cinturão de campeão do Volta do Mundo - Bambas ao derrotar o paulistano Arthur Fiu.

Maia somou pontuação de quatro jogos a um na avaliação dos jurados do torneio e alcançou o bi-campeonato (o primeiro foi em agosto de 2022). Como premiação, o atleta recebeu a quantia de R$ 10 mil, além de R$ 5 mil em bônus, entregues por um dos patrocinadores do evento.

O atleta agradeceu o apoio da torcida brasiliense e aproveitou para comentar sobre o preparo para o torneio. "Brasília está em festa! Obrigado a todos que participaram. Sempre acho que devo melhorar. Treinei muito e sei que poderia ter ido melhor, nunca vou deixar de me cobrar", garantiu.

Maia relatou estar honrado em representar a cidade de Brasília. "Isso aqui é um momento histórico para a nossa capoeira. Me sinto muito honrado em ser representante. Foi a capoeira que me tornou o que sou hoje", celebrou.

O brasiliense também comentou sobre uma conversa que teve com Fiu, adversário da decisão, antes do confronto. "Eu tive uma conversa com o Arthur ontem e fiquei feliz de ter sido nós dois (na final). Tínhamos uma responsabilidade muito grande. A gente entendeu o propósito do VMB e estamos trabalhando para edificar isso", discursou.

Enquanto comemora a nova conquista, Erick Maia foi desafiado pelo capoeirista e atleta de MMA, Barrãozinho. "Vim ver o campeonato e fazer um desafio. Você é o novo campeão, mas vim para lhe desafiar". Erick disse estar pronto para o eventual confronto, mas evitou se aprofundar no tema.



"Estou sempre pronto. Ele (Barrãozinho) é uma referência, seria interessante. Acho que ele ainda tem muito o que fazer pelo VMB. Ele tem que participar de uns GPs para chegar até aqui (ao cinturão)", disse após o triunfo na Cidade Maravilhosa.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini