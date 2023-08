Após 82 dias: Sergio Rico deixa hospital em Sevilha depois de acidente

Correio Braziliense

Segundo boletim médico, Sergio Rico esteve a meio centímetro da morte - (crédito: CRISTINA QUICLER / AFP)

Após 82 dias internado em decorrência de um acidente com um cavalo, o goleiro espanhol Sergio Rico, do Paris Saint-Germain, finalmente recebeu alta. Nesta sexta-feira (18/8), o arqueiro deixou o Hospital Universitário Vírgen del Rocio, em Sevilha, acompanhado pela esposa, Alba Silva. O mais animador foi o fato do jogador ter deixado o local andando.

"Me sinto bem, apesar do aneurisma não estar totalmente controlado. Precisamos ter mais alguns meses de tranquilidade, de calma, para seguir a recuperação em casa. Estou muito emocionado e feliz. A verdade é que foi um sonho, acordei no hospital e, graças a Deus, saí", disse ele à imprensa, na saída do hospital.

Na noite de quinta-feira (17/8), pelo horário espanhol, Alba Silba havia confirmado a liberação do companheiro para a data seguinte. Nas redes sociais, comemorou. "Finalmente recebemos alta, embora eu não acredite até sair pela porta. Obrigada a todos", disse.

Há cerca de um mês e meio, o atleta havia deixado a UTI e permanecia no hospital na Espanha sob acompanhamento da enfermaria. Antes, chegou a estar em estado grave e passou cerca de 40 dias sob cuidados intensivos.

Desde o fim de maio, esteve internado. Durante uma cavalgada, o goleiro foi atingido pelo animal na região entre o pescoço e a cabeça, o suficiente para gerar um traumatismo craniano. Em coma induzido por 10 dias, "escapou da morte por meio centímetro", segundo boletim médico. A saída de Sergio Rico do hospital foi digna de forte comoção no futebol europeu.