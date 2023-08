Ramón Menezes anuncia os convocados da Seleção Olímpica; Veja a lista

Correio Braziliense

Com Vitor Roque, Robert Renan e Andrey, mas sem Endrick, Ramon Menezes anunciou a primeira convocação como técnico da Seleção Olímpica - (crédito: Thais Magalhães / CBF)

O treinador da Seleção Olímpica do Brasil anunciou, nesta sexta-feira (18/8), a primeira convocação da equipe para o ciclo dos Jogos de Paris-2024. Da sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, o ex-comandante da equipe sub-20 do Brasil listou os escolhidos da vez para as duas partidas contra Marrocos, ambas a ser disputadas na África.

Após assumir a equipe olímpica e viver uma breve experiência na Seleção principal, Menezes partirá em busca da terceira medalha de ouro consecutiva da equipe tupiniquim em Olimpíadas, após as vitórias na Rio-2016 e em Tóquio-2020.

"Na base, não tem data-Fifa. Vamos tentar levar o melhor que a gente entende para o futebol brasileiro. Já começamos contra o Marrocos, um grande adversário. O atual campeão africano. Isso vai ser importante, um grande teste", disse ele, durante o evento.

Um fator alarmante acerca da divulgação da lista diz respeito a mais um possível escândalo envolvendo casos de apostas. Assim como Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham, o atacante Luiz Henrique, ex-Fluminense e atual jogador do Real Betis, da Espanha, também foi cortado da convocação final após já estar presente na lista.

"O Diniz foi muito feliz na resposta que deu aqui (em relação à Paquetá). Eu também vou usar a verdade. O Luiz Henrique era um atleta convocado. Vamos aguardar e ver. Nas próximas horas, estou passando para vocês outro nome", revelou o treinador.

A preparação realizada durante os amistosos que virão também acontecerá como um aquecimento para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, a serem disputados em outubro. Importante destacar, ademais, a insuficiência em relação às idades de alguns atletas para disputar os Jogos de Paris-2024, como os casos de Andrey, do Chelsea, Robert Renan, do Zenit, e João Gomes, do Wolverhampton. Apesar disso, poderão jogar o Pan.

Veja a lista

Goleiros: Gabriel Grando (Grêmio), Matheus Cunha (Flamengo) e Mycael (Athletico);

Laterais: Arthur (Bayer Leverkusen), Vinicius Tobias (Real Madrid); Welington (São Paulo) e Abner (Bétis);

Zagueiros: Vitão (Internacional), Lucas Halter (Goiás), Robert Renan (Zenit) e Morato (Benfica);

Meio-campistas: Andrey (Chelsea), João Gomes (Wolverhampton), Marlon Gomes (Vasco), Maurício (Internacional), Bitello (Grêmio e Danilo (Nottingham Forest);



Atacantes: Lázaro (Almería), Vitor Roque (Athletico), João Pedro (Brighton), Igor Paixão (Feyernoord), Paulinho (Atlético-MG) e Marcos Leonardo (Santos).

E a coletiva?

Após a convocação, Ramon Menezes deu algumas explicações à imprensa acerca de diversos temas. Entre eles, o técnico revelou ter feito algumas visitas em clubes para alimentar um bom relacionamento e facilitar a liberação dos convocados.

"A gente sabe da nossa dificuldade que é a liberação dos atletas. Eu agora fiz algumas visitas, justamente para isso. Para aumentar o nosso relacionamento com os clubes, que é muito bom (...) Para ver esta possibilidade de chegar lá na frente. Este tem sido o nosso trabalho de observação. Temos que respirar futebol (...) E aumentar o nosso leque de opções. É o nosso trabalho", disse ele.

"É lógico que tem até o Vinícius Junior com idade para o Pan. Temos jovens performando muito bem, como Rodrygo e Martinelli. É o nosso trabalho. Se houver a possibilidade lá na frente será muito bem-vindo. É o nosso trabalho buscar opções. Estamos trazendo agora o Igor Paixão pela primeira vez. É um jogador que vem performando muito bem", completou, acerca de jogadores da Seleção principal que possuem idade para marcar presença no time Olímpico.

Além disso, Menezes falou um pouco sobre alguns jogadores em específico, tanto presentes na lista da vez, quanto ausentes. Ao ser perguntado sobre Endrick, o comandante elogiou o atacante do Palmeiras, mas revela não ter chegado a um acordo para a liberação junto ao time paulista.

"O Endrick é um ótimo jogador. Não tive ainda a oportunidade de trabalhar com ele. Já foi convocado, mas o Palmeiras não teve a condição de liberar o atleta. Se trata de um excelente jogador, muito promissor, com a capacidade de um futuro bem próximo vestir a camisa da seleção brasileira", disse ele.

Em relação a João Gomes, convocado, se limitou a elogiá-lo e projetar um futuro de sucesso. "Ele esteve conosco na minha primeira convocação na seleção principal. Mostrou todo seu talento vestindo a camisa do Flamengo. Está indo muito bem. É isso que esperamos do atleta. É jovem, promissor, com total condição de estar na principal", garantiu.

O técnico olímpico também comentou questões burocráticas. Para ele, a função maior da Seleção Olímpica é a de funcionar como oxigênio para a equipe principal, e que, a convocação da vez, embora ainda não seja algo definitivo para as Olimpíadas, será de grande relevância para os Jogos Pan-Americanos.

"O carro-chefe é a principal (Seleção). Aqui, o nosso trabalho é oxigenar a seleção principal. Eu, logo que cheguei, disse que era uma meta nossa estar oxigenando a seleção principal", disse.



"Depois desta data, ainda temos uma Data Fifa, de 9 a 17 de outubro. Talvez já sirva como preparação para o Pan, que será de 20 de outubro a 5 de novembro. Em novembro temos outra Data Fifa. Até lá pode mudar muita coisa. Mas já temos uma base", afirmou Ramon Menezes.